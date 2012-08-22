بیانیه سخنگوی اشتون گستاخانه است / اسرائیل کانون بی ثباتی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به کارنامه شش دهه نقض فاحش حقوق بشر و ظلم و جنایات آشکار رژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین، برخی مدعیان مبارزه با نژاد پرستی و حمایت از حقوق بشر را به شکستن سکوت در برابر کانون بی ثباتی منطقه فراخواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، قطعنامه های سازمان ملل در محکومیت رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این رژیم و حامیان غربی آن در مورد رفتار خود لازم است به جامعه جهانی پاسخگو باشند، بر اجرای اصول حقوق بشر از جمله حق حیات و حق تعیین سرنوشت و نیز اجرای اصول حقوق بشر دوستانه در صیانت از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد .

