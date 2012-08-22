  1. سیاست
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

مهمانپرست:

بیانیه سخنگوی اشتون گستاخانه است / اسرائیل کانون بی ثباتی منطقه

بیانیه سخنگوی اشتون گستاخانه است / اسرائیل کانون بی ثباتی منطقه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تأکید بر لزوم مقابله با اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی، بیانیه سخنگوی اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپایی در خصوص مواضع اخیر مقامات کشورمان در مورد این رژیم را گستاخانه دانست و محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به کارنامه شش دهه نقض فاحش حقوق بشر و ظلم و جنایات آشکار رژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین، برخی مدعیان مبارزه با نژاد پرستی و حمایت از حقوق بشر را به شکستن سکوت در برابر کانون بی ثباتی منطقه فراخواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، قطعنامه های سازمان ملل در محکومیت رژیم صهیونیستی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه این رژیم و حامیان غربی آن در مورد رفتار خود لازم است به جامعه جهانی پاسخگو باشند، بر اجرای اصول حقوق بشر از جمله حق حیات و حق تعیین سرنوشت و نیز اجرای اصول حقوق بشر دوستانه در صیانت از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد .
 

کد مطلب 1678359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها