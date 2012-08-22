کامیون حامل دو هزار کیلوگرم مرغ مسروقه در مینودشت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد غفارپور افزود: این خودرو که حین انتقال محموله از شهرستان مینودشت به "آزادشهر" توسط سارقان در طول مسیر به سرقت رفته بود، با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی کشف و ضبط شد.



سرهنگ غفارپور با اشاره به نحوه شناسایی سارقان و کشف این محموله ادامه داد: رسیدگی به موضوع این سرقت با مراجعه مردی مالباخته به مأموران پلیس آگاهی مینودشت آغاز شد و مالباخته با مراجعه به مأموران اظهار داشت کامیون حامل دو هزار کیلوگرم مرغ که از مسیر "مینودشت" به "آزادشهر" در حرکت بود در مسیر کشتارگاه توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی زانتیا، به سرقت رفته است.



وی گفت: سرنشینان خودرو زانتیا پس از سد کردن راه کامیون و تهدید راننده محموله مورد نظر را به سرقت برده و از محل متواری شده اند.



سرهنگ غفارپور با اشاره به اظهارات مالباخته تصریح کرد: با کسب اطلاعات به دست آمده از وی و رد زنی های بعمل آمده توسط مأموران، سرانجام خودروی زانتیا که در بررسی های بعمل آمده مسروقه بودن آن احراز شده بود، در شهر "فاضل آباد" شناسایی و دو مالخر که اقدام به خرید مرغ های مسروقه کرده بودند دستگیر شدند.



فرمانده انتظامی مینودشت ادامه داد: با دستگیری این دو مالخر و اعترافات بعمل آمده یکی از سارقان اصلی در آزادشهر دستگیر و در بازرسی از منزل وی خودروی زانتیا به همراه جعبه های مرغ کشف شد.