کامیون حامل دو هزار کیلوگرم مرغ مسروقه در مینودشت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد غفارپور افزود: این خودرو که حین انتقال محموله از شهرستان مینودشت به "آزادشهر" توسط سارقان در طول مسیر به سرقت رفته بود، با پیگیری های مأموران پلیس آگاهی کشف و ضبط شد.
سرهنگ غفارپور با اشاره به نحوه شناسایی سارقان و کشف این محموله ادامه داد: رسیدگی به موضوع این سرقت با مراجعه مردی مالباخته به مأموران پلیس آگاهی مینودشت آغاز شد و مالباخته با مراجعه به مأموران اظهار داشت کامیون حامل دو هزار کیلوگرم مرغ که از مسیر "مینودشت" به "آزادشهر" در حرکت بود در مسیر کشتارگاه توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی زانتیا، به سرقت رفته است.
وی گفت: سرنشینان خودرو زانتیا پس از سد کردن راه کامیون و تهدید راننده محموله مورد نظر را به سرقت برده و از محل متواری شده اند.
سرهنگ غفارپور با اشاره به اظهارات مالباخته تصریح کرد: با کسب اطلاعات به دست آمده از وی و رد زنی های بعمل آمده توسط مأموران، سرانجام خودروی زانتیا که در بررسی های بعمل آمده مسروقه بودن آن احراز شده بود، در شهر "فاضل آباد" شناسایی و دو مالخر که اقدام به خرید مرغ های مسروقه کرده بودند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی مینودشت ادامه داد: با دستگیری این دو مالخر و اعترافات بعمل آمده یکی از سارقان اصلی در آزادشهر دستگیر و در بازرسی از منزل وی خودروی زانتیا به همراه جعبه های مرغ کشف شد.
سرقت تحت پوشش مأمور یکی از شیوه های جدید سارقان در سرقت
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان نسبت به سرقت تحت پوشش مأموران به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ بیژن کریمی گفت: استفاده از پوشش مأموران نیروی انتظامی با مأموران دولتی یکی از شیوه های جدید سارقان است و با وجود توصیه هایی کارشناسان و مسئولان انتظامی در محافل عمومی، رسانه های گروهی و هنگام حضور در کلاس های آموزشی به شهروندان ارائه می شود، متأسفانه برخی شهروندان به این توصیه ها توجه نکرده و از این طریق دچار خسارات مالی و جانی می شوند.
این مقام انتظامی به منظور پیشگیری از سرقت های این چنینی به شهروندان توصیه کرد چنانچه فردی تحت پوشش مأمور نیروی انتظامی به درب منازل شما مراجعه کرد باید کارت شناسایی از وی خواسته شود.
وی همچنین گفت: مأموران علاوه بر داشتن کارت شناسایی ، حکم ورود به منزل با مشخصات و نشانی منزل را باید داشته باشند و هنگام ورود به منزل آنرا ارائه کنند.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان در پایان از شهروندان خواست در صورتیکه افرادی با پوشش مأموران نیروی انتظامی به درب منزل مراجعه و رفتار غیر متعارف از خود بروز می دهد در صورت مشکوک شدن به رفتار وی بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش کنند.
نظر شما