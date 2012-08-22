سومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه و با حضور مخترعان و پژوهشگران پنج استان کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و ایلام سومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس در شهر سنندج و برای مدت زمان سه روز آغاز به کار کرد.

جشنواره نوآوری و شکوفایی زاگرس به منظور معرفی فرصت های نوآوری و تجاری سازی اختراعات و نوآوری های غرب کشور به میزبانی استان کردستان و در سنندج برگزار می شود.

دبیر جشنواره در مراسم افتتاحیه آن اظهار داشت: 207 اثر دارای گواهی ثبت اختراع از پنج استان غربی شرکت کردند که 150 طرح مخترعان به مرحله داوری رسید و جواز شرکت در جشنواره را کسب کرد.

رحمت الله میرزایی بیان کرد: حضور 40 طرح تجاری حرکت مناسب و سریعی در توسعه و رونق اقتصادی استانهای جشنواره زاگرس است که دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در این جشنواره نیز از دیگر مزایایی برگزاری سومین جشنواره نوآوری و شکوفایی زاگرس است.

وی افزود: استان کردستان با توجه به پتانسیل های ویژه ای که در زمینه نوآوری و اختراع دارد نیازمند توجه بیشتر و اختصاص اعتبار لازم برای افزایش تسهیلات بلاعوض سه و پنج میلیونی برای نخبگان برتر است.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی در سال جاری تغییری نکرده است، اعلام کرد: با توجه به ضعف اقتصادی مناطق غرب کشور بازنگری اعتبارات مورد نیاز، گامی هدفمند برای توسعه این استان ها است.

میرزایی در پایان عنوان کرد: در زمینه احداث و راه اندازی پارک فناوری کردستان استان آخر است که اعتبارات لازم برای تهیه زمین در این استان تاکنون فراهم نشده است که عملیاتی کردن این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور نخبگان پنج استان غربی کشور و به مدت سه روز و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد نخبگان کشور، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، معاون فرهنگی امور نخبگان کشور، روسای بنیاد نخبگان پنج استان غربی، استاندار کردستان و معاونان وی و مدیران اجرای استان و شهرستان سنندج برگزار شد.