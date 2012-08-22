6300 اختراع در نمایشگاه های منطقه ای کشور داوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه سومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس در سنندج اظهار داشت: در سه جشنواره منطقه ای کشور و جشنواره های برگزار شده در چند سال اخیر هزار و 563 اختراع جواز حضور و شرکت در جشنواره ها را پیدا کردند.

وی با بیان اینکه بنیاد نخبگان کشور تاکنون در حمایت از مخترعان و ایده و نوآوری آنها در سطوح مختلف اقدامات موثری انجام داده است، افزود: در سه نمایشگاه منطقه ای برگزار شده 993 طرح پذیرش شده است که در جشنواره زنجان 25 درصد اختراعات داوری شده مورد پذیرش بنیاد قرار گرفت و در جشنواره البرز با دو درصد رشد در افزایش پذیرفته شدگان اقدام موثر و نتیجه بخشی صورت گرفت.

معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان کشور اعلام کرد: افزایش کیفیت اختراعات، هماهنگ شدن با شرایط و موقعیت کشور و نیاز بازار از جمله افزایش پذیرش های ایده مخترعان بوده است.

حسینی با بیان اینکه 800 طرح ارائه شده در زمینه کسب و کار بوده است، عنوان کرد: برگزاری جشنواره منطقه ای اقدام موثری در افزایش طرح های ارائه شده است که عرصه بیشتر نوآوری و طرح در نمایشگاه ها توسط مخترعان رویکرد مثبتی است که نیاز به مشاوره علمی و لازم از سوی کارشناسان دارد.

وی در پایان تخصیص دو میلیارد تومان اعتبار حمایتی از بخش خصوصی را کم دانست و بیان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی به نخبگان لازم است و در کنار آن نیز ایجاد فضای مجازی و نمایشگاه مجازی دائمی از دستاورد مخترعان و معرفی آن به سرمایه گذار خصوصی و تولیدکنندگان اقدامی موثر در راستای افزایش و طرح ایده را فراهم و ایده مناسبی در صنعتی سازی است که باید انجام شود.

در ادامه این مراسم علاوه بر اهداء تندیس جشنواره و نمایشگاه از تمبر بنیاد نخبگان زاگرس نیز با حضور مدیران و مسئولان کشوری و استانی رونمایی شد.