به گزارش خبرنگار مهر، ابومحمد بحرینی یکی از فعالان جنبش بیداری اسلامی در بحرین عصر امروز در مراسم محاکمه مردمی و نمادین حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین که در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد با بیان اینکه من یکی از قربانیان شکنجه و آزار و اذیت در بحرین هستم گفت: شکنجه های سخت که بر روی من انجام گرفت صرفا به دلیل اظهارنظر در خصوص جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین بود.

وی با بیان اینکه شوک های الکتریکی به صورت بلندمدت توسط عوامل رژیم آل خلیفه بر روی من انجام می شد گفت: رژیم آل خلیفه از ما درخواست می کرد به زور اعتراف های دروغین داشته باشیم و در مورد اقداماتی که انجام نداده ایم اعتراف کنیم.

این فعال بحرینی تصریح کرد: رژیم دیکتاتوری آل خلیفه حتی اجازه انجام فرائض دینی و نماز را هم به ما نمی داد و عوامل آنها همواره ما را به خاطر عقاید دینی مورد اهانت قرار می دادند.

ابومحمد با بیان اینکه مسئولیت همه خونریزی ها و جنایات در کشور بحرین برعهده آل خلیفه است گفت: وی با صادر کردن فرمان حضور ارتش عربستان در بحرین ظلم زیادی به مردم این کشور کرد.

وی خاطرنشان کرد: ملت بحرین انتظار دارند مسئولان کشورهای عربی موضع صریح و قاطعی در مورد جنایات این کشور بگیرند.

همچنین در ادامه این دادگاه نمادین محمد الشهابی معارض بحرینی مقیم انگلستان نیز با اشاره به اینکه سران رژیم آل خلیفه بازیچه نظام آمریکا و برده نظام آل سعود در منطقه خاورمیانه هستند گفت: مسئولیت اصلی به آتش کشیدن قرآن و تخریب حسینیه ها در بحرین نظام آل سعود، آمریکا و دیگر کشورهای دیکتاتور حامی آل خلیفه هستند.

الشهابی تاکید کرد: جنایات بحرین در سایه حمایت های مالی دولت آل سعود اتفاق می افتد.

این فعال بحرینی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام دیکتاتوری بحرین توهمی بیش نیست گفت: شمارش معکوس برای سقوط حکومت آل خلیفه آغاز شده و به زودی محاکمه حقیقی پادشاه بحرین برگزار خواهد شد.