رایزنیهای دمپسی در بغداد/تاکید مالکی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، نوری المالکی در دیدار مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با وی خواستار تسریع در روند تجهیز نیروهای امنیتی عراق شد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر نخست وزیر عراق صادر شد، آمده است : مالکی در دیدار با دمپسی تسریع در روند تجهیز نیروهای امنیتی عراق را عاملی برای بسط حاکمیت عراق بر اراضی، آبها و فضای آن دانست.

مالکی بیان کرد: تجهیز عراق به ادوات جدید در ثبات منطقه نقش بسزایی دارد و توافقنامه استراتژیک میان دو کشور همه محورهای همکاری نظامی و تسلیحاتی را مشخص کرده است.

در بیانیه دفتر مالکی آمده است : طرفین در این دیدار اوضاع کنونی سوریه و منطقه را مورد رایزنی قرار دادند و مالکی بر موضع عراق درباره پرهیز ار دخالت در امور داخلی سوریه و توجه به راهکار مسالمت آمیز تاکید کرد.

مالکی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به گامهای سیاسی حساب شده و توقف خونریزی ها در سوریه از آمادگی کشورش برای رسیدن به این هدف خبر داد.

از سوی دیگر مارتین دمپسی نیز گفت : عراق نقش موثری می تواند در بحران سوریه ایفا کند، زیرا موقعیت خاصی دارد و بیش از هر کشور دیگری در منطقه می تواند نقش آفرینی کند.

وی مدعی آمادگی آمریکا برای تامین همه نیازهای عراق در زمینه دفاعی شد.



خبر دیگر اینکه منابع عراقی اعلام کردند: گذرگاه مرزی البوکمال با سوریه به شکل کامل، بسته شده است و برای رصد تحرکات، دوربینهای دید در شب کار گذاشته شده است.

این منابع افزودند: گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه بر آن طرف گذرگاه مسلط است، اما هیچ تماسی میان نیروهای عراقی و ارتش موسوم به آزاد سوریه وجود ندارد.