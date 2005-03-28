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۸ فروردین ۱۳۸۴، ۱۸:۰۵

مراسم قرعه كشي رقابتهاي واليبال قهرماني نوجوانان آسيا برگزار شد

نوجوانان واليبال ايران با ژاپن ، تايلند و تايوان همگروه شدند

آئين قرعه كشي پنجمين دوره مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان آسيا برگزار شد و تيم واليبال نوجوانان كشورمان در گروه اول اين مسابقات در كنار تيم هاي ژاپن ، تايلند و تايوان قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار"مهر" در مراسم قرعه كشي اين مسابقات كه عصر امروز در تهران برگزار شد ، تيم هاي ايران ، ژاپن ، تايلند و تايوان در گروه اول و تيم هاي چين ، استراليا ، هند و كره جنوبي در گروه دوم اين پيكارها قرار گرفتند .

پنجمين دوره مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان آسيا با شركت 8 تيم از روز 23 ارديبهشت ماه سال جاري در تهران آغاز خواهد شد و طبق برنامه تيم واليبال نوجوانان كشورمان در نخستين ديدار خود در مراسم افتتاحيه به مصاف تيم ژاپن خواهد رفت . تيم واليبال نوجوانان ايران در ادامه پيكارهاي مرحله مقدماتي اين مسابقات در روزهاي 24 و 25 ارديبهشت ماه به مصاف تيم هاي تايلند و تايوان مي رود.

کد مطلب 167837

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