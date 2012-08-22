طرحهای پژوهشی کشاورزی طبیعی در اردبیل حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان تصریح کرد: با توجه به اهمیت استفاده از شیوه های جدید کشاورزی در بهبود کیفی و کمی تولیدات این حوزه لازم است شیوه های جدید جایگزین شیوه های سنتی شود.

وی کشاورزی طبیعی را شامل جایگزینی کود شیمیایی با کود ارگانیک، بهره گیری از نهاده های طبیعی برای کشاورزی، پرورش کرم خاکی و تولید کود ورمی کمپوست، بهره گیری از زغال زراعی و بهره گیری از میکرو ارگانیسمهای مفید عنوان کرد.

صابری با بیان اینکه این شیوه ها تاکنون در اردبیل به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و باید از طرحهای پژوهشی در این حوزه حمایت شود، تاکید کرد: در صورتی که کشاورزی طبیعی جایگزین شیوه های موجود شود بهره وری افزایش یافته و مصرف کودهای شیمیایی تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.



در این جلسه مجری طرح راه اندازی سایت تولید ورمی کمپوست اردبیل نیز با اشاره به وجود زمینه های مساعد برای پیاده سازی طرحهای کشاورزی طبیعی در اردبیل متذکر شد: با توجه به وجود فضولات گیاهی و کودهای دامی که بی استفاده مانده زمینه تولید کودهای طبیعی در استان فراهم است.

محمد رضا قناعی تصریح کرد: طرح تولید کود ورمی کمپوست به صورت محدود در شهرستان نمین به اجرا درآمده و نتیجه تحقیقات نشان می دهد می تواند در کل استان و بویژه در روستاها اجرایی شود. ایجاد زمینه اشتغال برای روستاییان در فصول سرد سال

وی در توضیح این طرح افزود: در اجرای این طرح سبدهای مخصوصی در اختیار فرد قرار می گیرد که با تزریق کود دامی و کرم به آن به ازای هر 12 کیلو کود در دو ماه 9 کیلو کود ورمی کمپوست تولید می شود.

قناعی از جمله فواید اجرای این طرح را ایجاد زمینه اشتغال و درآمد زایی برای روستاییان در فصول سرد سال عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه تولید کود ورمی کمپوست با آموزشهای ساده و کوتاه مدت می تواند انجام شود، روستاییان می توانند با صرف هزینه اندک سبدهای این طرح را تهیه و در انجام آن مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر تن از این کود در بازارهای جهانی بین 700 تا هزار و 200 دلار است، متذکر شد: تحقیقات گسترده در خصوص تولید کود ورمی کمپوست نشان داده است کیفیت تولید داخلی با تولید خارجی مورد تائید آزمایشگاههای اروپایی برابری می کند.

مجری طرح راه اندازی سایت تولید ورمی کمپوست اردبیل یادآور شد: با توجه به اینکه 70 درصد بافت بدن کرم را مواد پروتئینی تشکیل می دهد تولید آن به صورت انبوه می تواند به منظور پایه محصولات بهداشتی و آرایشی راه ورود به بازارهای جهانی را هموار کند.



مشارکت 30 دهیار در اجرای اولین طرح کشاورزی طبیعی در اردبیل

استاندار اردبیل همچنین در ادامه با تاکید به اهمیت اجرای طرح تولید کود ورمی کمپوست تصریح کرد: با توجه به مدرن بودن این طرح و نیاز استان لازم است جهاد کشاورزی همکاری مداوم دو ماهه با اجرای فاز اول این طرح را داشته باشد.

صابری ادامه داد: به منظور اجرای آزمایشی این طرح 30 دهیار مناسب انتخاب و برای همکاری با مجریان طرح معرفی خواهند شد.

وی عنوان کرد: در صورتی که اجرای این طرح در فاز اول با موفقیت همراه بوده و به تائید نهادهای مرتبط برسد حمایتهای لازم برای توسعه آن انجام خواهد شد.