بسیج مساجد و محلات خراسان شمالی هزار نفر عضو عادی و فعال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا علی نیا با بیان اینکه روز جهانی مساجد، مصادف با 21 آگوست میلادی، روز به آتش کشیده شدن مسجد القصی توسط صهیونیست‌ها است، افزود: نامگذاری این روز در راستای تحکیم و توسعه ارزش‌های اسلامی و تکریم مساجد از سوی کشورهای مسلمان انجام گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به نقش اساسی و موثر مساجد در ترویج فرهنگ و تفکر بسیج و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز این روز را روز بسیج مساجد و محلات نامگذاری کرد.

سرهنگ علی نیا، برنامه گرامیداشت روز جهانی مساجد در بیش از 700 پایگاه مقاومت بسیج مساجد و محلات خراسان شمالی و همچنین برگزاری روز قشر بسیج مساجد و محلات در بجنورد را از برنامه‌های سپاه جوادالائمه (ع) به مناسبت روز جهانی مساجد عنوان کرد.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: این برنامه‌ها با هدف تبیین نقش و جایگاه مسجد و بسیج مساجد در جامعه اسلامی، تشریح جنایت‌های صهیونیسم جهانی علیه مسلمانان و تجلیل از خدمتگذاران مسجد و بسیج برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد اعضای بسیج مساجد و محلات در اردوهای 15 روزه جهادی استان، افزود: از یک هزار و 135 نفر حجم ابلاغی برنامه امسال در راستای کمک به سازندگی و محرومیت زدایی، 717 نفر از اعضای بسیج مساجد و محلات از ابتدای سال تا کنون به اردوهای جهادی اعزام شده‌اند.

سرهنگ علی نیا حجم ابلاغی اعزام نیرو به اردوهای جهادی یک روزه استان در سال جاری را 16 هزار و 809 نفر اعلام و یاد آور شد: از ابتدای سال 91 تا کنون 6 هزار و 595 نفر از اعضای بسیج مساجد و محلات اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیج مساجد و محلات خراسان شمالی بیش از 1000 نفر عضو عادی و فعال دارد، اظهارداشت: با توجه به اهمیت تشکیل حلقه‌های شجره طیبه صالحین، به دنبال این هستیم که 100 درصد اعضاء بسیج تا پایان سال جاری در این حلقه‌ها ساماندهی شوند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر 46 درصد از اعضاء بسیج مساجد و محلات در حلقه‌های صالحین شرکت می‌کنند، افزود: از ابتدای امسال، بیش از یک هزار حلقه صالحین در پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات تشکیل شده است.

سرهنگ علی نیا، جذب و آموزش بسیجیان، برگزاری همایش‌های مشترک ائمه جماعات و هیئت امنا و فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج محلات و مساجد، برگزاری مسابقات قرآنی، اردوهای راهیان نور، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری یادواره شهدا و سرکشی ازخانواده شهدا و جانبازان را از جمله برنامه‌های اجرایی این نهاد در سال جاری عنوان کرد.

وی افزود: از 2 هزار و 692 شهید استان، 2 هزار و 277 شهید متعلق به بسیج محلات و مساجد است.