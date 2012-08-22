دهه چهارم توسعه دهه تکمیل چرخه پشتیبانی از آموزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی زاگرس اظهار داشت: به نتیجه رساندن پژوهش های ارائه شده در سه دهه قبل و افزایش حمایت از مخترعان برای ارائه ایده نو و افزایش اختراعات خود گامی لازم و موثر در توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی در تحقق واقعی و رسیدن به هدف گذاری های توسعه ای موفق عمل کرده است، اعلام کرد: هدف گذاری دهه های بعد از انقلاب دچار تحولاتی عظیم و موثر شد که نرخ بی سوادی در کردستان بیشترین میزان در کشور را داشت و تنها 29 درصد مردم در کردستان باسواد بودند که این آمار هم اکنون چند برار شده است و این مهم نشات گرفته نگاه ویژه نظام اسلامی به سراسر کشور است.

رئیس بنیاد نخبگان کشور رسیدن به رتبه های بالای بین المللی را در عرصه های مختلف علمی به ویژه اختراعات و ابتکارات را گواهی عینی بر مدعای موفقیت در برنامه توسعه ای کشور دانست و ادامه داد: توجه به پیش قراولان برتر کشوری توسط بنیاد نخبگان و حمایت از آنها در راستای تجاری سازی و توسعه اختراعات این قشر امری لازم و ضروری است.

سلطانخواه با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیشترین توجه را به نخبگان و حمایت از آنها دارد، افزود: دیدار نمادین هرساله نخبگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تشویق ایشان در افزایش تولیدات تجاری و ثروت آفرینی گواه ارج نهادن معظم له از مخترعان در کشور است.

وی جهت دهی مدیران بر مبنای حمایت از نخبگان را لازم دانست و اعلام کرد: حضور اختراعات در بدنه اجتماعی مردم و توسعه دانش و فناوری در جامعه جایگاه ویژه و مناسبی به اختراعات و مخترعان می دهد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور راهیابی علم و فناوری به جامعه را مهم دانست و افزود: علم و اختراع نباید محدود به اقشار خاص و مرزهای جغرافیای باشد بلکه نیاز به حضور گسترده در بتن جامعه و استان های مختلف کشور دارد.

سلطانخواه بیان کرد: توجه ویژه به بخش اختراع و نوآوری از ویژگی اصلی جشنواره های این چنین استانی است که علاوه بر معرفی و فراهم کردن فرصت ارائه ایده ها منجر به افزایش و فراهم شدن بستر حمایتی از اختراع و نوآوری می شود.

وی ایجاد پل مستقیم بین دارنده ایده و فرد نیازمند به سرمایه دانش را مهمترین دستاورد عینی جشنواره دانست و اعلام کرد: در سال 90 نزدیک به 14 میلیارد قرارداد حق خرید اختراع منعقد شده است که افزایش این رقم در سال جاری نیز حمایت بیشتر از اختراعات را فراهم می کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بیان کرد: ایجاد و تامین بستر لازم و مناسب به بازار و تجاری شدن محصولات و ارائه مشاوره به مخترعان لازم است.

سلطانخواه در پایان بیان کرد: ایجاد پارک علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین مراکز مشاوره ای در این پارک ها با هزینه و اعتبار بنیاد نخبگان پشتیانی و قدم هدفمند برای نخبگان است.