خدمات نظام در سراسر کشور به مردم اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: "هشتم شهریور ماه سی و یکمین سالروز انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر به دست منافقان کوردل و روز مبارزه با تروریسم فرا می ‌رسد، آن دو یار صدیق و همسنگر در قربانگاه عشق، با وفاداری بر عهد و پیمان خویش و اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و تشکیل دولت مکتبی در دوران کوتاه اما پر برکت خود، تلاش کردند تا با رفع استضعاف و محرومیت و تبعیض و بی‌عدالتی، سعادتمندی را برای ملت خویش به ارمغان آورند، اما سرانجام با خیانت منافقان تروریست و تحت حمایت استکبار جهانی در آتش عشق پروانه ‌وار سوختند".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "هفته ‌دولت، هفته افتخار و سربلندی دولتی است که تمام همتش، خدمت به محرومان جامعه و رفع نیاز دردمندان و مستمندان است، هفته دولت هفته سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه ‌ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت است، هفته دولت یادآور فداکاریهای فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه این بیانیه آورده است: "هفته دولت، نمادی از وحدت مردم و دولت به عنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و فرصت مناسبی است تا دستاوردها و گام های بلند دولت در عرصههای مختلف به تصویر کشیده شده و برای همگان تشریح شود تا زوایای ناپیدای خدمات گسترده خادمان مردم عزیر فراهم آید و دولتمردان گزارش خدمات خود به مردم را ارائه دهند، چرا که بنا به فرموده مقام معظم رهبری ذخیره معنوی دولتمردان، توکل به خدا و اعتماد به مردم مؤمن و صادق، فداکار، علاقهمند به مسئولان، اسلام و قدردان نظام جمهوری اسلامی است".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والا مقام رجایی و باهنر و شهدای گرانقدر مجموعه دولت، روز کارمند و هفته دولت را به همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد، تبریک عرض نموده و موفقیت همگان در راستای آرمانهای بلند حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کند و بی شک تمام مسئولان و مدیران می بایست با عنایت به رویکرد مردم مدارانه دولت عدالت محور و با تاسی از ویژگیهای والای اخلاقی و رفتاری شهدای دولت، آنان را الگوی همیشگی خود قرار داده و با بهره گیری از رفتار این شهیدان عزیز و تلاش و کوشش در راه تعالی میهن اسلامی، زمینههای رشد و پیشرفت روزافزون کشور و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.