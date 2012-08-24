تدوین "دو ماجرا برای یک ازدواج" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم به تازگی به پایان رسیده است و هم اکنون رضا شهبازی کار تدوین را انجام می دهد. همچنین به زودی بهنود یخچالی کار ساخت موسیقی را آغاز خواهد کرد. البته هنوز زمان پخش این تله فیلم مشخص نشده است.

این تله فیلم عطا عمرانی، ناهید مسلمی، خاطره حاتمی، رامین نعمتی، داریوش سلیمی و شهین تسلیمی به ایفای نقش می پردازند. تدوین "دو ماجرا برای یک ازدواج" به زودی آغاز خواهد شد.

تهیه کننده این فیلم برعهده محمدرضا شفیعی و محصولی از شبکه دوم سیما است. همچنین فیلمنامه نیز توسط سعید نعمت الله به نگارش در آمده است. غزاله معتمد، اعظم بیات و علیرضا رنجبران به تریب طراح صحنه، طراح گریم و مدیر تصویربرداری این کار هستند.

شهرام شاه حسینی تا کنون ساخت مجموعه های تلویزیونی "مثل یک کابوس" و "تاوان" را برعهده داشته است. همچنین در سینما نیز ساخت فیلم های "کلاغ پر" و "زن ها فرشته اند" را در کارنامه دارد.