۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

نماینده پارلمان عراق:

ایران دخالتی در عراق ندارد/ اعراب با ما خصومت دارند

رئیس فراکسیون الاحرار وابسته به جریان صدر در پارلمان عراق با حسنه خواندن روابط این کشور با ایران، اتهام دخالت کشورمان در عراق را بی اساس توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، "حاکم الزاملی" گفت : آمریکا از زمانی که در سال 2003 وارد عراق شد کوشید عراق را وابسته به ایران توصیف کند اما ایران کشور اسلامی و همسایه عراق است و روابط میان دو کشور خوب و طبیعی است.

وی افزود: ایران دخالتی در امور سیاسی  عراق ندارد، به کشور ما عاملان انتحاری و سلاح ارسال نمی کند. اعراب با عراق دشمنی دارند.

الزاملی با بیان اینکه روابط عراق با ترکیه و عربستان ضعیف است، خاطر نشان کرد عراق همکاری امنیتی با ایران در زمینه تسلیحاتی و آموزشی ندارد و عراق با هر کشوری که دستش را به سوی ملت و حکومت آن دراز کند روابط طبیعی دارد.

