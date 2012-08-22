ایران دخالتی در عراق ندارد/ اعراب با ما خصومت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، "حاکم الزاملی" گفت : آمریکا از زمانی که در سال 2003 وارد عراق شد کوشید عراق را وابسته به ایران توصیف کند اما ایران کشور اسلامی و همسایه عراق است و روابط میان دو کشور خوب و طبیعی است.

وی افزود: ایران دخالتی در امور سیاسی عراق ندارد، به کشور ما عاملان انتحاری و سلاح ارسال نمی کند. اعراب با عراق دشمنی دارند.



الزاملی با بیان اینکه روابط عراق با ترکیه و عربستان ضعیف است، خاطر نشان کرد عراق همکاری امنیتی با ایران در زمینه تسلیحاتی و آموزشی ندارد و عراق با هر کشوری که دستش را به سوی ملت و حکومت آن دراز کند روابط طبیعی دارد.