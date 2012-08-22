جهاد دانشگاهی اردبیل متولی 70 درصد آموزش کارکنان دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر قاسمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی برنامه های آموزشی جهاد دانشگاهی اردبیل اضافه کرد: این آموزشها در جنبه های مختلف به اجرا گذاشته می شود.

وی آموزشهای جهاد دانشگاهی را کاملا تخصصی دانست و افزود: جهاد دانشگاهی در حوزه آموزشهای تخصصی فعالیت می کند و تاکنون بالغ بر دو هزار نفر آموزش تخصصی در واحد استان گذرانده اند که 70 درصد این آموزشهای تخصصی و جدید از دل پژوهشهای جهاد دانشگاهی بیرون می آید.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان از گذراندن آموزش دوره های کارآفرینی 200 نفر در سال 90 در واحد در این جهاد خبر داد.

وی اضافه کرد: در سال 86 نیز 500 نفر و در سال 88 بالغ بر 900 نفر در جهاد دانشگاهی واحد اردبیل دوره های کارآفرینی گذرانده اند و اگر تعداد نفرات آموزش دیده در سالهای اخیر روند نزولی به خود گرفته است به دلیل گسترش تعداد مراکز آموزشی است.

قاسمی با اشاره به لزوم دریافت مجوز از جهاد دانشگاهی کشور برای برگزاری کلاسها و دوره های مختلف در جهاد دانشگاهی استان متذکر شد: واحد جهاد دانشگاهی واحد اردبیل در حال دریافت مجوز آموزشهای کوتاه مدت است که تقریبا دریافت مجوزها قطعی شده است.

وی همچنین با اشاره به همکاری 121 نفر مدرس در سه حوزه با جهاد دانشگاهی اردبیل یادآور شد: بیش از 50 درصد آنها مدرک کارشناسی به بالا دارند، چنانچه 94 نفر از مدرسان دارای مدرک کارشناسی ارشد و سه نفر دارای مدرک دکترا هستند.

قاسمی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی اردبیل هر ساله دوره های مختلف کارآفرینی برگزار می کند، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی پایه گذار دوره های کار آفرینی در سطح کشور است که استان اردبیل نیز در این راستا هر ساله دوره های کارآفرینی برگزار می کند.