شمیرانات برای شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی با بیان برنامه ریزی دقیق فعالیت ها و انجام بازدیدهای میدانی برای آماده سازی و زیبا سازی منطقه و خدمات رسانی هرچه بهتر و مناسب تر به میهمانان بر اتمام پروژه های نیمه تمام در محلات شمال تهران تأکید کرد.

وی عملیات فنی و عمرانی در سطح پیاده روها و خیابان ها را از اقدامات اجرا شده دانست و گفت: بیشترین حجم کار معاونت فنی و عمرانی منطقه در بخش راه و باند انجام شده و بزرگراه های سطح منطقه از جمله امام علی(ع)، شهید مدرس، شهید چمران و شهید بابایی لکه گیری و روکش آسفالت شده و پیاده روهای خیابان ها و بزرگراه های مجاور ساختمان اجلاس پیاده روسازی و جدول گذاری شده است.

شهردار منطقه یک تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ترافیکی منطقه با تأکید بر روان سازی ترافیک در بزرگراه و معابر اصلی منطقه، افزود: عملیات خط کشی محوری و عابر پیاده در معابر سطح منطقه اجرا و ایستگاه های اتوبوس، چراغ های راهنمایی و رانندگی و گاردریل مرمت شده است.

یزدانی رنگ آمیزی پل های سواره رو در سطح منطقه یک، نورپردازی و زیبا سازی آنها با پروژکتورهایLED، پاکسازی و شست و شوی دیواره ها و جداره های شهری، پیاده روها و سواره روها، بازپیرایی فضاهای سبز و چمن کاری و نصب پرچم های جدید الوان در سطح منطقه را از فعالیت های امور شهری و فضای سبز منطقه عنوان کرد.

شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها، نهم و دهم شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود.