تحریمها مشکلات سوئیس را در تجارت با ایران بیشتر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگ بلات" چاپ سوئیس با پرداختن به موضوع تحریم ایران و تاثیر آن بر شرکتهای سوئیسی طرف معامله با کشورمان بر این موضوع تاکید کرد که تحریمهای اعمال شده بر سیستم بانکی ایران ، شرکتهای سوئیسی را دچار مشکل کرده است.



این روزنامه می نویسد : تحریمهای ایران تاثیر کمتری بر سوئیس نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا داشته است ، با این وجود شرکتهای سوئیسی مانند نستله و یا بوهلر در ایران با مشکلات روز افزونی روبرو هستند، زیرا بانکهای بسیار کمی وجود دارند که از طریق آنها بتوان مبادلات مالی را انجام داد.



این روزنامه در ادامه با اشاره به جریمه 500 میلیون فرانکی بانک " کردیت سوئیس " در سال 2009 توسط آمریکا ، به نقل از کورینا آتزلی سخنگوی شرکت بوهلر می افزاید : "اکنون بسیار دشوار شده است " . اشاره آتزلی به حوالجات مالی این شرکت و بانک های ایرانی است.



طبق آخرین آمار منتشر شده در این نشریه ، میزان صادرات سوئیس در سال 2011 به ایران بالغ بر 675 میلیون فرانک بوده است.



در آخر این گزارش با اشاره به رابطه خوب ایران و سوئیس به نقل از گئورگ فاراگو سخنگوی وزارت خارجه سوئیس تصریح می کند که " در جهت منافع برن، واشنگتن، و جامعه بین الملل است که سوئیس مسیر دیپلماتیک را بین تهران و برن باز نگهدارد".

