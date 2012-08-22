تخریب درکمین جاذبه های گردشگری گیلان/نبود فرهنگ طبیعت گردی حقیقتی تلخ

به گزارش خبرنگار مهر، جاذبه های گردشگری گیلان در تمام ابعاد نیازمند توجه و برنامه ریزیست و نباید از آن غافل شد. فرهنگ سازی، برنامه ریزی، قانونمندی و آموزش مهمترین ابزارهایی هستند که می توانند در این مسیر برای حفظ جاذبه های گردشگری بکارگیری شوند.

استاندار گیلان در این ارتباط گفت: گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگترین و سودآورترین صنایع است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

مهدی سعادتی افزود: گیلان با پیشینه تمدنی کهن، جاذبه ‌های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی ضمن خواستار منافع اقتصادی از قبیل اشتغالزایی و درآمد ارزی بر حفظ ارزشهای متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاکید دارد.

لزوم حفظ و صیانت از جلوه های بی بدیل طبیعی گردشگری گیلان

وی همچنین بر ضرورت حفظ و صیانت جلوه های گردشگری اعم از طبیعی، تاریخی و فرهنگی تاکید کرد و اظهارداشت: گیلان به لحاظ موقعیت طبیعی دارای جاذبه های گسترده ای است که سرتاسر این استان را در بر گرفته است.

استاندار گیلان ادامه داد: برخی از این جاذبه ها در فصول خاصی مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی دیگر محدودیت فصلی نداشته و در همه فصول قابل استفاده هستند.

اهمیت گردشگری در عصر حاضر بیش از همه وابسته به چرخه اقتصادی آن است که قابلیت بالایی در زمینه پویایی اقتصاد محلی و بین المللی دارد، با توجه به تاثیر عمیق توریسم دراقتصاد و فرهنگ جهان امروز بی توجهی به آن به معنی از دست دادن فرصتهای کسب درآمد ایجاد اشتغال و سایر مزایایی بسیار مهم آن خواهد بود.

گیلان با داشتن جاذبه های همچون زیارتگاهها، آثار تاریخی، علمی، فرهنگی، طبیعت زیبا و متنوع، امکانات تفریحی و اقامتی، وجود بازارهای متنوع خرید و فروش یکی از مهمترین استانهای کشور است که جایگاه ویژه ای در زمینه جذب گردشگر به خود اختصاص داده است.

بررسی ها نشان می دهند که مهمترین عوامل موثر در زمینه توسعه گردشگری گیلان وجود جاذبه های طبیعی بسیار در این استان است، متاسفانه بسیاری از جاذبه های گردشگری استان در معرض خطر قرار دارند، این خطر تنها منحصر به جاذبه های فرهنگی نیست، بسیاری از جاذبه های طبیعی نیز در معرض آسیبهای جدی هستند.

یک کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه به جهت جلوگیری از تخریب جاذبه های طبیعی باید چاره ای بنیادین صورت گیرد، افزود: در این فرآیند هر چند دولت نقشی کلیدی دارد اما همه اقدامات را نباید در حوزه دولت محدود کرد.

محمد ابراهیم حسن زاده افزود: دولت در هر دو حوزه نگهداری و بهره برداری از جاذبه های گردشگری نقش کلیدی دارد اما از طرف دیگر گردشگران نیز در این مسیر باید وظیفه خود را به درستی ایفا کنند.

صنعت گردشگری گیلان باید پویا و پایدار باشد

وی اظهارداشت: گردشگری هنگامی ارزشمند است که به یک صنعت پویا و پایدار و همینطور ابزاری برای توسعه جامعه بومی و جامعه ملی تبدیل شود.

این کارشناس گردشگری ادامه داد: جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فرد این استان باید حفظ و به مردم و گردشگران داخلی و خارجی معرفی شوند.

وی یادآورشد: صیانت از عرصه های زیبا و بی بدیل طبیعت گیلان نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است.

بدون شک اگر به جاذبه های گردشگری طبیعی گیلان بی مهری شود صنعت با عظمت گردشگری به سراشیبی سقوط نزدیک خواهد شد از اینرو داشتن چشم انداز روشن برای صیانت از عرصه های گردشگری استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

درباره گیلان نوشتن هم دشوار و هم آسان است، دشواری از آن جهت که با قلم و نوشتن چند سطر نمی توان شگفتی ها و زیبایی های موجود در این مناطق را با شیوه ای که بتوان شگفتی های موجود را به تصویر کشید و حق مطلب را ادا نمود، دنبال کرد.

و آسان از آن جهت که زیبایی و شگفتی ها و هنر های پروردگار بزرگ که خالق این همه زیبایی های منحصر به فرد در این مناطق است در حدیست که جوهر قلم را یارای نوشتن همه زیبای هایش نیست، زیبایی ها و شگفتی هایی که مخاطبان و دوستداران جهانی دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس در این ارتباط گفت: گیلان با وجود جاذبه های منحصر به فرد و بالقوه خود از قطبهای مهم گردشگری کشور است.

توسعه نیافتگی زیر ساختهای گردشگری استان به هیچ وجه قابل قبول نیست

حسن تامینی با اشاره به اینکه توسعه نیافتگی زیر ساختهای گردشگری استان به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: صنعت گردشگری امروز در بسیاری از کشورها با پیشی گرفتن از دیگر بخش ها به صنعت نخست تبدیل شده است.

وی همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ گردشگری و چگونگی معرفی و بهره مندی از این فرصتها تاکید کرد و اظهارداشت: جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بسیاری در گیلان وجود دارد و به سادگی نمی توان از کنار آن عبور کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: با توجه به مشکل اساسی بیکاری در استان مشکل عدم توسعه یافتگی صنعت گردشگری سئوالها و چرایی های زیادی را در ذهن تداعی می کند.

حال سئوال اینکه کمبود هتل، مهمانسرا، کمپ و دیگر تاسیسات گردشگری در مناطق توریستی استان که شاخصه ای مهم محسوب می شود چگونه قابل توجیه است این در حالیکه حس کنجکاوی هر رهگذری را بر می انگیزد که چرا تاکنون برای این همه زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی کاری انجام نشده است.