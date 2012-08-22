مشترکان آب از پرداخت هرگونه وجهی برای تعویض کنتور خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران در پی اطلاعیه ای اعلام کرده است که در راستای تکریم هرچه بیشتر مشترکین آب و فاضلاب و به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی مناسب به شهروندان، پیمانکاران تعویض کنتور، در زمان مراجعه به محل و منازل مشترکین دارای انشعاب، حق مطالبه هیچ گونه وجهی را بابت خدمات تعویض کنتور آب را ندارند و در صورت در خواست وجه نقد موضوع از سوی شرکت آب و فاضلاب شهرها وشهرک های غرب تهران، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که شهروندان در مناطق تحت پوشش شرکت در صورت مشاهده تخلف در این زمینه، با ذکر مشخصات فردی پیمانکار، مراتب را بصورت حضوری و یا از طریق شماره 122 و یا با ارسال پیامک به شماره 1000122، به اطلاع مسئولان شرکت آبفا برسانند، تا در اسرع وقت توسط عوامل این شرکت پیگیری شود.

