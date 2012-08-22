ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان ری باید با ضرر و زیان همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین باقرنژاد در جلسه ستاد ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ری که بعداز ظهر چهارشنبه با حضور فرماندار شهرستان ری و اعضای ستاد سازماندهی و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز برگزار شد، افزود: ما باید از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرده و تردد ماشین های حمل و نقل مصالح را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: ما باید فضا را طوری فراهم کنیم که کسی نتواند به صورت شبانه و غیر قانونی به ساخت و ساز غیر مجاز بپردازد و انجام این کار به نوعی با ضرر و زیان برای آن فرد همراه باشد.

باقرنژاد با اشاره به کمک مسئولان به اجرای قانون ادامه داد: ما علاوه بر کمک کردن به اجرا شدن قوانین ساخت و ساز، باید سدی برای سودجویان بوده تا فضای شهرمان را زیباتر کنیم.

فرماندار شهرستان ری تأکید کرد: حدود دهها سال پیش کشورهای بیگانه سرزمین ما را فاقد توانایی اداری و مدیریتی می دانستند که ما با جنگ های هشت ساله دفاع مقدس ثابت کردیم که توانایی اداره کردن را داریم و حتی یک وجب از خاک خود را به غارت بیگانگان ندادیم.

وی ادامه داد: شهرستان ری که یک بخش کشاورزی کشور است زمین هایی دارد که با مجوزهای قانونی برای ساخت سوله ها، کارگاه ها و... استفاده می شود که با این کار شکل سنتی کشاورزی شهرستان به هم زده شده اما در واقع نمی توانیم این فعالیت را متوقف کنیم.

باقرنژاد تأکید کرد: ما نباید زمین هایمان را به راحتی از دست دهیم و در این زمینه نیز مقاومت هایی صورت گرفته و غیر از آن در بافت های گوناگون این کار صورت گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری این جلسه گفت: با توجه به اجلاس سران غیر متعهد و حضور نمایندگان 120 کشور در این اجلاس، ما فرصت داریم که متوجه به کار دیگران باشیم تا برخی از کارها را انجام ندهند و تلاش می کنیم که اجلاس خوبی داشته باشیم و از این فرصت استفاده کرده و چهره شهر را زیبا می کنیم.

فرماندار شهرستان ری در پایان یادآور شد: همه اداراتی که برای اجرای اجلاس مسئولند، آماده هستند و با جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، کنترل وسایل غیر مجاز با همکاری ناجا و تشکیل ستاد بحران برای جلوگیری و مهار سانحه ها در کمترین زمان ممکن خود را آماده می کنیم.