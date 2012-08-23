به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته چهارم از دور رفت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، تیم رده سومی صبای قم عصر پنج‌شنبه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم میزبان تیم رده انتهای جدولی لیگ یعنی ارژن فارس است.



‌تیم فوتسال صبای قم که در این فصل امیر شمسایی هدایت آن را بر عهده دارد، لیگ را با قدرت آغاز کرده است ولی هفته گذشته نخستین باخت مسابقات لیگ چهاردهم فوتبال باشگاه های کشور را در دیدار خارج از خانه در مقابل فرش آراء مشهد تجربه کرد.



تلاش صبا برای جبران باخت هفته سوم برابر ارژن فارس



صبای قم با این باخت، بعد از دو هفته از مکان های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر به رده سوم جدول رده بندی بازگشت و حالا برای پس گرفتن صدر جدول رده بندی چاره‌ای به جز شکست تیم فوتسال ارژن فارس و البته انتظار برای توقف گیتی پسند اصفهان و حفاری اهواز ندارد.



تیم ارژن فارس نیز در حالی مقابل صبای قم قرار می گیرد که با نتایج نه چندان خوب در هفته های گذشته که شکست سنگین خانگی مقابل تیم صدرنشین صنایع گیتی پسند اصفهان را نیز برای این تیم در آخرین بازی آنها در هفته سوم به دنبال داشته است، اکنون همراه با سرمربی خود تحت فشار روانی قرار دارد و برای برد انگیزه دارد.



جالب‌ترین تقابل این دیدار به نیمکت دو تیم برمی‌گردد، جایی که امیر شمسایی سرمربی کارنامه دار تیم فوتسال صبای قم قصد دارد تیمش را بعد از اتفاقات عجیب و قریب دیدار خارج از خانه با فرش آراء مشهد که باخت را به شاگردانش تحمیل کرد، این دیدار را با اقتدار در خانه به سود خود به پایان برساند.



فرصت صعود صبا به صدر جدول در صورت برتری برابر ارژن



شمسایی با سابقه زیاد بازی و مربیگری در تیم های مطرح فوتسال باشگاه‌های کشور، در حالی صبای قم را در مقابل ارژن فارس هدایت می کند که قصد دارد در این مسابقه دومین پیروزی خانگی و سومین برد این فصل را مقابل تیم ارژن فارس تجربه کند.



وی که در دوره دیگر نیز به عنوان سرمربی و نفر اول کادر فنی روی نیمکت تیم فوتبال صبای قم نشسته است، از آغاز چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال، تیمش مدعی قهرمانی بوده و می‌خواهد برای حفظ موقعیت خود در بالای جدول این بازی را ببرد.



شاگردان امیر شمسایی از ساعت 17 عصر امروز پنجشنبه دوم شهریورماه در سالن حیدریان قم در دیداری سخت و حساس به مصاف تیم بحران زده ارژن فارس بروند و کسب امتیاز از بازی برابر حریف برای این تیم اهمیت ویژه‌ای دارد.

