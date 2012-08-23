بازیکنان صبا برابر صنعت نفت انگیزه بالایی برای پیروزی دارند

محسن رمضان بیگی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: بعد از بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز برگزار شد، تمرینات خود را برای دیدار با صنعت نفت آبادان با انگیزه و شاداب برگزار می کند.



جایگاه سوم صبای قم در جدول رده بندی با کسب 10 امتیاز



وی ادامه داد: خوشبختانه کسب سه پیروزی و 10 امتیاز از پنج بازی قبل سبب شد هم در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موقعیت بسیار خوبی کسب کنیم و هم اینکه بازیکنان از روحیه بسیار خوبی برای دیدار با صنعت نفت در لیگ برتر برخوردار شوند.



وی افزود: کادر فنی ما بعد از دیدار با فجر شهید سپاسی شیراز به بازیکنان استراحت کوتاهی دادند تا بازیکنان صبای قم با آرامش بیشتری برای دیدار با صنعت نفت آماده شده و انشاءالله روند موفقیت های خود را در لیگ برتر ادامه دهیم.



وی تصریح کرد: با توجه به زمان باقی مانده تا دیدار هفته ششم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، بازیکنان ما زیر نظر کادر فنی تمرینات شاداب و مطلوبی را برگزار خواهند کرد و به نظر می‌رسد در دیدار با صنعت نفت بتوانیم شاهد بازی بسیار خوبی از سوی بازیکنان تیم صبا باشیم.



سرپرست باشگاه صبای قم اظهار داشت: با توجه به بازی حساس هفته ششم از دور رفت لیگ برتر که قرار است در آن صبای قم مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به میدان برود، تیم صبای قم بسیار انگیزه دارد تا در این دیدار، بازی خوبی ارائه کند.



صبا به دنبال سومین پیروزی خارج از خانه لیگ دوازدهم



وی عنوان کرد: بازیکنان صبای قم پس از پیروزی بسیار خوب و درخشان خود مقابل ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در دو بازی خارج از خانه قبل با انگیزه بیشتری تمرینات خود را پیگیری می‌کنند تا بعد از کسب 10 امتیاز از پنج بازی گذشته خود که با نتایجی خوب و قابل قبول همراه بوده است، مهیای دیدار حساس مقابل صنعت نفت آبادان باشند.



رمضان بیگی ادامه داد: با اینکه دیدار با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه تختی آبادان یک بازی بسیار سخت و پر برخورد خواهد بود اما بازیکنان ما انگیزه بسیار بالایی برای کسب پیروزی و سه امتیاز این دیدار دارند و امیدوارم با دست پر به قم بازگردیم.



وی تاکید کرد: با توجه به انگیزه زیادی که در کادر فنی و بازیکنان تیم به چشم می خورد، ان‌شاءالله در این دیدار بازی بسیار خوبی را از تیم صبای قم شاهد خواهیم بود تا سه امتیاز شیرین را به هواداران خونگرم صبای قم تقدیم کنیم.

