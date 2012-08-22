فرافکنی به سبک جفری فلتمن / ایران به سوریه سلاح می فرستد!

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری رویترز، در حالی که سازمان ملل متحد ودیگر مدعیان حمایت از حقوق بشر چشم خود را به حمایت های آشکار کشورهای غربی از تروریست ها و گروه های مسلح سوری بسته اند ،"جفری فلتمن" رئیس امور سیاسی سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل ایران را متهم به ارسال سلاح و نیرو به سوریه کرد.

این اتهام در حالی صورت می گیرد که مقامات غربی و آمریکا ، ترکیه ، عربستان سعودی و قطر بارها به طور علنی به حمایت های تسلیحاتی ،مالی و لجستیکی خود از گروه های مسلح سوری که عامل اصلی کشتار مردم بی دفاع سوریه هستند اعتراف کرده اند.

جفری فلتمن ضمن خواندن این گزارش در شورای امنیت سازمان ملل متحد مدعی شد بر اساس قطعنامه 1747 ایران از صادرات سلاح به دیگر کشورها منع شده است.

این اتهام پیشتر بارها توسط آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بود که ظاهرا اینبار با لابی گری آنها این اتهامات از زبان یک مقام مسئول در سازمان ملل مطرح می شود.