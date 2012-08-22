به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) جم از جمع‌آوری 60میلیون ریالی زکات فطره توسط کمیته امداد جم خبر داد. زکات از جمله واجبات مسلمانان است که در کتب دینی برای آن فلسفه و فواید متعددی همچون اطاعت از فرمان الهی، افزایش روح معنویت، تقوا و اخلاص، تقویت اراده در کنترل نفس و برانگیخته شدن روح تعاون و دستگیری از محرومان و نیازمندان عنوان شده است.

مسلم انیژپور با اشاره به اینکه مردم شهرستان جم مبلغ 60 میلیون ریال زکات فطره خود را به کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان تحویل دادند، اذعان کرد: توزیع پاکت‌های ویژه زکات فطره، ایجاد پایگاه‌های جمع آوری زکات فطره در مصلای نماز جمعه و در مناطق مختلف شهرستان،استفاده از ظرفیت‌های مساجد با هماهنگی امامان جماعات مساجد و هیئت امناء و تبلیغات موثر از جمله اقدامات انجام شده در راستای جذب زکات فطریه مردم این شهرستان بوده است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) جم عنوان کرد: زکات فطریه و کفاره پرداختی از سوی مردم بین محرومان و نیازمندان توزیع می‌شود.

کسب رتبه اول کشوری توسط مدیر امور اراضی استان بوشهر



رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان موفق به کسب رتبه اول کشوری در زمینه تحقق اهداف و کیفیت عملکرد و رتبه برتر در زمینه اطلاع رسانی و ترویجی در بین مدیریت امور اراضی استان‌های کشور شده است.

محمود موحدزاده افزود: در مراسم ویژه ای که با حضور معاونین وزیر و مدیران امور اراضی کشور در تیرماه امسال در استان خراسان رضوی برگزار شد ، جناب آقای احمد صحراکار به عنوان مدیر امور اراضی سازمان موفق به دریافت لوح تقدیر و سپاس از سوی مهندس اورنگی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وسرپرست سازمان امور اراضی کشور شد.

گفتنی است پس از استان بوشهر، استانهای آذربایجان شرقی و هرمزگان به ترتیب رتبه دوم و سوم و استانهای اصفهان و کرمانشاه به عنوان رتبه برتر در زمینه امور ترویجی و اطلاع رسانی، موفق به کسب رتبه شده اند.

بهره مندی 510 خانوار از سبد غذایی کمیته امداد منطقه دو بوشهر



رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه 2 بوشهرگفت: در ماه مبارک امسال کمیته امداد منطقه دو بوشهر تعداد 510 سبد کالا بین نیازمندان دهستان انگالی و سه روستای بخش مرکزی توزیع شد. طرح توزیع مواد غذایی بین مددجویان برگرفته از سنت حسنه کمک به نیازمندان است که به منظور کمک به تغذیه صحیح افراد آسیب پذیر جامعه اجرا می شود.

سجاد شهابی اضافه کرد: بدینوسیله تمامی نیازمندان دهستان انگالی و سه روستای بخش مرکزی خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) سبد کالا دریافت میکنند که این سبد غذایی شامل برنج ، ماکارونی، رب گوجه، سویا است. طرح توزیع مواد غذایی بین مددجویان برگرفته از سنت حسنه کمک به نیازمندان است که به منظور کمک به تغذیه صحیح افراد آسیب پذیر جامعه اجرا می‌شود .

وی همچنین از دیگر خدمات انجام شده در ماه مبارک رمضان توزیع 200 غذای گرم به مبلغ ریالی 14 میلیون ریال هزینه شده است.

11هزار دانش‌آموز استان زیر پوشش کمیته امداد هستند



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: نظام اسلامی با برنامه‌های گسترده در عرصه‌های علمی توانسته دانشجویان و نخبگانی تربیت کند که در تمامی مراحل و عرصه‌ها به پیشرفت و توسعه آینده ایران اسلامی امیدوارند و توسعه همه جانبه ایران اسلامی در دست همین دانش‌آموزان و دانشجویانی است که به آینده ایران اسلامی امیدوار هستند.محبی دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: تربیت دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان در استان بوشهر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمیته امداد استان است و در تمامی گستره استان شاهد وجود چنین اقشار ارزشمندی هستیم.

فرید محبی افزود: در استان بوشهر قریب به دو هزار و 500 دانشجو و طلبه زیرپوشش وجود دارد و سالانه بیش از 450 در رشته‌های مختلف تحصیلی فارغ‌التحصیل و آماده ورود به عرصه کار و اشتغال می‌شوند که ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی برای ایشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بر اساس اطلاعات موجود بیش از 11 هزار دانش‌آموز مددجوی کمیته امداد در استان بوشهر وجود دارد و آمار بسیار بالای قبولی دانشگاه از افتخارات دانش‌آموزان مددجوی کمیته امداد است.

وی افزود: در سال 90 با تلاش‌های صورت گرفته شاهد ایجاد بالغ بر هفت هزار فرصت شغلی در عرصه‌های مختلف در سطح استانی بوده‌ایم و آمادگی آن‌را داریم که در سال 91 با حمایت‌های مسئولان محترم استانی 5 هزار فرصت شغلی را سامان‌دهی و ایجاد کنیم.

مسابقات آزاد پینگ پنگ استان بوشهر در شهریور ماه برگزار می‌شود



دبیر هیئت پینگ پنگ استان بوشهراظهار داشت: مسابقات پینگ پنگ آزاد بانوان بزرگسال استان بوشهر سوم شهریور ماه 91 راس ساعت 8 صبح در سالن ورزشی امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان برگزار می‌شود. این دوره از مسابقات به صورت انفرادی برگزار می‌شود که همراه داشتن معرفی نامه از اداره ورزش و جوانان یا هیئت مربوطه به همراه کارت بیمه ورزشی الزامی می‌باشد که بازیکنان می‌بایست پیراهن ورزشی نیز همراه خود داشته باشند که رنگ سفید هم ممنوع است.

عباس ناظمی گفت: مسابقات آزاد و رده بندی جوانان آقایان استان نیز در تاریخ 3 شهریور ماه 91 راس ساعت 8 صبح در سالن ورزشی امام خمینی(ره) شهرستان تنگستان برگزار می‌شود. این مسابقات هم به صورت انفرادی برگزار می‌شود که به همراه داشتن معرفی نامه از اداره ورزش و جوانان یا هیئت مربوطه، گواهی تحصیلی عکس‌دار و کارت بیمه ورزشی الزامی است. بازیکنان می‌بایست پیراهن و شورت ورزشی نیز به همراه داشته باشند و ضمنا بازی با پیراهن و شورت سفید ممنوع است.

اعزام تیم نونهالان تنیس بانوان و آقایان استان بوشهر به مسابقات قهرمانی کشور



مسابقات قهرمانی کشور نونهالان بانوان در اراک برگزار می‌شود که در این دوره از مسابقات از هیئت تنیس استان بوشهر؛ الهام حسینی، فاطمه احمدی، مریم گلستانی، شقایق اسفندیاری، فاطمه زهرا چاهشوری، ترمه آذرنگ با مربیگری مرضیه خدری و سرپرستی طیبه آستانه به مسابقات اعزام شده‌اند.

همچنین تیم نونهالان آقایان هیئت تنیس استان بوشهر نیز به مسابقات تنیس قهرمانی کشور به استان قم اعزام خواهند شد که از هیئت تنیس استان بوشهر؛ آرش راستی، خشایار حسینی، علی پورغلام، امیرحسین نیک‌فرجام، شایان برزگر، شایان علیباشی، سامان عالی‌حسینی با مربیگری صادق سلیم‌پور و سرپرستی امین زنوریان به این مسابقات اعزام خواهند شد.

اختصاص 186 میلیون تومان در قالب بسته حمایتی برای صنوف تولیدی شهرستان دیر



رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دیّر اظهار داشت: مبلغ یک‌میلیارد و 860میلیون ریال برای استفاده صنوف تولیدی شهرستان در قالب بسته حمایتی با هدف نوسازی تجهیزات ، بهبود و افزایش قدرت رقابت پذیری و حفظ اشتغال وافزایش سطح تولید اینگونه صنوف اختصاص داده شده است .

راشد خاکباز در ادامه افزود: علیرغم اینکه تعدادی از صنوف تولیدی ثبت نام نموده اند ولی ضروری است مجمع امور با اطلاع رسانی بیشتر زمینه استفاده آنان از این تسهیلات را فراهم کنند. متقاضیان واجد الشرایط می توانند با مراجعه به سایت www.asnafiranian.ir برای استفاده از بسته حمایتی مذکور ثبت نام کنند.