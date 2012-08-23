159 کارت سوخت خودروی سنگین بین شهری در منطقه نفتی زاهدان باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی عابدینی اظهار داشت: طی تراکنش گیری از سه جایگاه، این تعداد خودروی سنگین متخلف شناسایی و کارت هوشمند سوخت آن ها باطل شد.

وی گفت: با بررسی های صورت گرفته از طریق سامانه کارت هوشمند سوخت و سیستم های نظارتی شرکت، بسیاری از این خوردوها در خارج از استان غیرفعال بوده و از کارت سوخت آن در این خطه سو استفاده می شده است.

وی افزود: در این راستا به منظور حفظ سرمایه های ملی، این کارت های سوخت باطل و پرونده افراد متخلف برای صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: فعال شدن مجدد کارت های سوخت منوط به صدور رای و دستور قضایی خواهد بود.

وی گفت: طی طرح نظارتی انجام شده در منطقه چندی پیش نیز 599 کارت سوخت خودرو سنگین متخلف درون شهری شناسایی و باطل شد.

وی افزود: با شناسایی این خودروها، روزانه 52 هزار و 933 لیتر در مصرف فرآورده های نفتی نفتگاز صرفه جویی شد.

عابدینی اظهار داشت: همچنین با شناسایی این میزان کارت های سوخت سالیانه حدود یک میلیون و 300 هزار لیتر نفتگاز، این سرمایه ملی حفظ می شود.

وی گفت: مرحله دوم طرح نظارت بر توزیع فرآورده های طی آینده ای نزدیک در منطقه زاهدان انجام می شود.

وی با اشاره به شناسایی دیگر متخلفان نفتی افزود: تا ابتدای خردادماه جاری 78 پرونده متخلف تشکیل و در حدود شش جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان بررسی شد.

وی گفت: پس از بررسی پرونده‌ ها، متخلفان طبق قانون چهار میلیارد و 643 میلیون ریال جریمه شدند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: این شرکت با هدف حفظ و صیانت از سرمایه ‌های ملی کشور و در پی اجرای دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، نهایت تلاش خود را بکار می ‌گیرد.

وی با اشاره به تخلفات انجام شده گفت: این تخلفات شامل کسری غیرمجاز، فک پلمب، انحراف از مسیر، آلوده ‌کردن فرآورده‌ ها و سوء استفاده از کارت هوشمند سوخت بوده که توسط مجاری عرضه و نفت‌ کش‌های حمل فرآورده انجام گرفته است.

وی افزود: این منطقه درصدد است با بهره‌ گیری و اجرای هر چه بهتر دستورالعمل‌ های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و با همکاری سازمان‌ های مرتبط ضمن برخورد لازم با متخلفان، میزان تخلفات فرآورده‌ های نفتی را طی بازه زمانی مشخص کاهش دهد.

عابدینی اظهار داشت: کمیته تخلفات این شرکت همواره با حضور کارشناسان شرکت پخش فرآورده ‌های نفتی منطقه زاهدان، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان ‌و بلوچستان برگزار می‌ شود.

وی گفت: به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در این استان از ابتدای تیرماه امسال توزیع نفتگاز با مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان منطقه ای شد.

سیستان ‌و بلوچستان، پهناورترین استان کشور دارای دو منطقه نفتی زاهدان و چابهار است.