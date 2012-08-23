دروازه های شهر نیژنی نووگراد روسیه به روی تجار ایران گشوده است

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز سفر هیئت تجاری استان قزوین به روسیه عصر روز چهارشنبه یک گروه از تجار قزوینی به همراه محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین و نیما بصیری تهرانی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با رئیس اتاق بازرگانی شهرنیژنی نووگراد روسیه دیدار و گفتگو کردند.





ماکسیم گرمانویچ در این نشست تخصصی با ارائه گزارشی از توانمندی های این استان اظهارداشت: استان نیژنی نووگراد با فاصله 400 کیلومتری از مسکو با بیش از سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در مسیر شاهراه اصلی به شمال و غرب روسیه قرار دارد و از موقعیت ویژه ای برخوردار است.



وی افزود: ارتباط با دریای خزر، بالتیک و سیاه و داشتن صنایع مهم کشتی سازی، هواپیما سازی، ماشین سازی، صنایع آهنی و ساختمانی جایگاه خاصی به این استان داده است.



ماکسیم گرمانویچ تصریح کرد: وجود دانشگاههای بزرگ برای تربیت نیروهای متخصص فنی و صنعتی در زمینه های مختلف اقتصادی، علوم انسانی، رایانه و شیمی، استقرار 20 دانشگاه معتبر و 17 آموزشگاه مرکز آموزش عالی و تحصیل بیش از 200 دانشجوی خارجی در نیژنی نووگراد از دیگر امتیازات این منطقه است.



وی ارتباط خوب این استان با کشورهای دیگر و وجود سفارتخانه و کنسولگری 9 کشور را زمینه ساز توسعه روابط تجاری با دیگر مناطق جهان دانست و افزود: با داشتن فرودگاه، خط راه آهن قوی و بندر بارگیری برای سرمایه گذاری خارجیها آمادگی کامل داریم.



علاقمند تجارت با ایرانیها هستیم



این مسئول روسی یادآورشد: بیش از 800 شرکت در اتاق بازرگانی نیژنی نووگراد فعالیت می کنند و 150 هزار عضو این اتاق موجب توسعه فعالیتهای تجاری در بخش واردات و صادرات کالا شده است.



وی گفت: این اتاق از نهادهای فعال در ایجاد ارتباط قوی بین ایران و روسیه تلقی می شود و در سه سال اخیر این روابط روبه افزایش بوده است.





گرمانویچ افزود: دروازه های استان ما برای ورود سرمایه گذار خارجی بویژه ایرانیان باز است و امیدواریم با معرفی توانمندی های خود و آشنایی با بازارهای این استان برای سرمایه گذاری و تبادل تجاری با ایرانیها به دستاوردهای خوبی دست یابیم.



رئیس اتاق بازرگانی استان نیژنی نووگراد همچنین از مسئولان اتاق بازرگانی استان قزوین خواست در جلسات آتی با گفتگوی رو در روی تجاری ایران و روس زمینه عملیاتی شدن فعالیتهای تجاری را فراهم کنند.

