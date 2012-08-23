اطلاع رسانی دقیق خدمات نظام موجب پیوند بیشتر مردم و مسئولان می شود

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شناخت اهداف و سیره شهدای والامقام به ویژه شهیدان رجایی و باهنر باید به عنوان یک امر مهم مورد نظر مدیران اجرایی قرار گیرد.

وی اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر نمونه بارز دولتمردان نمونه و بی بدیل جامعه اسلامی هستند که باید به آنها تاسی کرد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان در ادامه از افتتاح 12 پروژه عمرانی و طرح صنعتی طی هفته دولت در استان خبرداد و گفت: پروژه های عمرانی شامل بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی تالش، بوستان شهرک صنعتی لوشان، شبکه گاز رسانی شهرک صنعتی رودسر، شبکه مخابرات شهرک های صنعتی سیاهکل، شفت و لوشان و کلنگ زنی شهرک صنعتی سرمایه گذاری با هزینه 27 میلیارد ریال است.

وی افزود: همچنین پنج طرح صنعتی در شهرک های صنعتی سفیدرود رشت، آستارا، انزلی و لاهیجان در زمینه های شیمیایی، فلزی، سلولزی با سرمایه گذاری 50 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

عباسیان امین بیان داشت: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی تالش جزو مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان است که در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این تصفیه خانه با ظرفیت 150 متر مکعب در روز، هفتمین تصفیه خانه فاضلاب صنعتی استان است که در شهرک صنعتی تالش ایجاد شده است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان وضعیت احداث تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی را در استان روند رو به رشدی دانست و افزود: تاکنون شرکت شهرک های صنعتی گیلان به دلیل ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی در شهرک های صنعتی استان سه دوره موفق به دریافت لوح صتعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور شده است

وی تصریح کرد:همچنین مطالعه و طراحی هشت تصفیه خانه دیگر در شهرک ها و نواحی صنعتی فومن، ناحیه صنعتی پرکاپشت آستانه اشرفیه،شهرک صنعتی نقره ده آستانه اشرفیه، لنگرود، رودسر، رضوانشهر و مارلیک در حال اقدام است.

عباسیان امین در ادامه به دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان در زمینه توسعه شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: شهرک صنعتی سرمایه گذاری که از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به استان بوده در منطقه کفترود احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: عرصه تهیه شده برای این شهرک از اراضی ملی بوده و از طریق منابع طبیعی به شرکت شهرک های صنعتی واگذار شده و وسعت آن نزدیک به 50 هکتار است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان درخصوص احداث این شهرک گفت: این عرصه اوائل خرداد ماه به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده و هم اکنون مطالعات فاز 1 و 2 طراحی شهرک در حال اقدام است.

وی در زمینه حمایت از سرمایه گذاران بخش صنعت اظهار داشت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به سرمایه گذاران بخش صنعت در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان که به تعهدات قانونی خود عمل کنند، مشوق اعطا می شود.

عباسیان امین افزود: در سال جاری به سرمایه گذارانی که در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام به اخذ زمین و برای ساخت واحد تولیدی قراردادی با شرکت شهرک های صنعتی گیلان منعقد کرده اند چنانچه به مدت یک سال از تاریخ عقد قرارداد نسبت به احداث واحد صنعتی خود و ایجاد اشتغال موثر اقدام کنند، می توانند از مشوقات در نظر گرفته شده توسط دولت بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: این مشوقات به سرمایه گذاران بعد از پایان کار ساخت واحد صنعتی و بهره برداری در قالب بخشودگی از قیمت کل حق بهره برداری ودر بخش هایی که ساخت و ساز، اشتغال و ظرفیت تولید طبق تعهد اجرا شده است، تعلق خواهد گرفت.

مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان یادآورشد: در حال حاضر امکانات خوبی برای سرمایه گذاران داخلی در شهرک ها و نواحی صنعتی ایجاد شده است که از جمله برخورداری آنها از مشوقات و معافیتهای مالیاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده است.