امسال هر سه روز یک روستای گلستان گازدار می شود

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین پروژه های گارزسانی در شهرستان گنبدکاووس اجرا می شود.

وی با بیان اینکه گازرسانی به حوزه غرب استان تقریبا پایان یافت، عنوان کرد: شرق استان نیز تا پایان سالجاری گاز دار می شود.

سنگدوینی با اشاره به اینکه در هفته دولت 40 روستای استان گازرسانی می شود، گفت: با احتساب این روستاها، 623 روستا از این انرژی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: همچنین با احتساب واحدهای صنعتی، 690 واحد تحت پوشش این شرکت قرار دارند.

وی اظهار داشت: هچنین 59 جایگاه سی ان جی نیز در سطح استان گازرسانی شده اند.

سنگدوینی به سهم این شرکت در تحقق اشتغال اشاره و اضافه کرد: تا پایان سالجاری 50 شغل در این بخش ایجاد می شود که تاکنون 21 شغل ایجاد شده است.