1.3 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در گلستان فعال است

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درحالیست که طبق استانداردهای کشوری، به ازای هر هزار نفر 1.5 تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد.

وی عنوان کرد: با افتتاح بیمارستانهای 96 تختخوابی گنبد، 32 تختخوابی آزادشهرف درمان بستر مراوه تپه و ... میزان تختهای بیمارستانی از حد استاندارد فراتر می رود.

عباسی گفت: تعداد 22 بیمارستان در سطح استان وجود دارد که 14 بیمارستان دولتی است.

وی اظهار داشت: هزار و 535 پزشک در استان فعالیت دارد که از این تعداد هزار نفر پزشک عمومی، 500 نفر متخصص و بقیه فوق تخصص هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: سال گذشته چهار میلیون نفر بار مراجعه به بخش های بیمارستانی دولتی استان بوده است.