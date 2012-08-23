تخریب طبیعت در برخی مناطق گلستان شرم آور است/ لزوم ساخت موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان افزود: در برخی جاها جنگل و طبیعت از سوی بخش دولتی و خصوصی تخریب و تهدید شده است که انسان شرمنده می شود.

وی اظهار داشت: این درحالیست که حفظ محیط زیست به عنوان یک نیاز اساسی برای حیات بشری است و امروزه باید با تکنولوژی نوین، دغدغه های زیست محیطی را رفع کنیم.

وی تاکید کرد: حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی برای بقای حیات امری ضروری است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با اشاره به ساخت پارک موزه دفاع مقدس در ناهارخوران گرگان گفت: آنچنان که امروز نسبت به تخریب طبیعت برای ساخت این پارک موزه سر و صدا وجود دارد، نسبت به تخریب طبیعت در دیگر حوزه ها و از سوی بخش های مختلف عکس العملی وجود ندارد.

امامی بیان داشت: ساخت این پارک موزه امری ضروری است و باید از آن حمایت شود و در همه جای کشور این سرمایه گذاری صورت گرفت ولی در هیچ جا به انداز گرگان سر و صدا نداشت.

وی عنوان کرد: ساخت این موزه در جایی در حال انجام است که کمترین آثار تخریبی در طبیعت را دارد و باید بخش های مختلف از آن حمایت کنند و در عین حال عقیده دارم که باید مسیرهای قانونی و مجوزهای لازم نیز برای ساخت موزه دفاع مقدس اخذ شود که این کار در حال انجام است.

امامی گفت: در عین اینکه مدافع محیط زیست و منابع طبیعی هستم باید برای ساخت موزه دفاع مقدس نیز همکاری لازم صورت گیرد.

وی به موضوع پتروشیمی گلستان اشاره و اضافه کرد: پتروشیمی یک فرصت مولد برای اشتغالزایی و افزایش درآمد اقتصادی در استان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: موضوع پتروشیمی گلستان در حال پیگیری است و محدودیتهای موجود با رایزنیهای صورت گرفته در حال رفع است.