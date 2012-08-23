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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

حجازی:

50 کوهنورد خراسان شمالی به بلندترین قله ایران صعود کردند

50 کوهنورد خراسان شمالی به بلندترین قله ایران صعود کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت کوهنوردی خراسان شمالی گفت: 50 تن از کوهنوردان استان به قله 5671 متری دماوند، صعود کردند.

محمد حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 50 کوهنورد خراسان شمالی موفق شدند چهارشنبه شب به بام ایران صعود کنند، عنوان کرد: بر این اساس در یک اکیپ صعود، 28 نفر از اعضای گروه کوهنوردی «سالوک خراسان شمالی» به سرپرستی عفت مهرآبادی در یک صعود 15 ساعته موفق شدند از ضلع شمال غربی دماوند خود را قله برسانند.

وی اظهار داشت: همچنین 5 نفر از دیگر اعضای این گروه نیز به سرپرستی حمید سجادی از جبهه جنوبی صعود خود را به قله دماوند آغاز کردند و پس از یک روز تلاش موفق شدند بر فراز بام ایران قرار گیرند.

حجازی همچنین از صعود 17 نفر از دیگر کوهنوردان خراسان شمالی به قله دماوند خبر داد و افزود: 17 نفر از اعضای گروه کوهنوردی «می سی نو» نیز موفق شدند به سرپرستی کامبیز مهرور و پس از 2 روز تلاش قله 5 هزار و 671 متری دماوند را فتح کنند.

کوه دماوند با 5 هزار و 671 متر ارتفاع در جنوبی‌ترین قسمت استان مازندران و در 85 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده و از شمال به رودخانه تینه، از شرق و جنوب به رودخانه هراز و از غرب به رودخانه دلی چای محدود شده است.
 

کد مطلب 1678475

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