انتشار کتاب «محمد [ص] در کتاب مقدس» در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناشر این کتاب درباره آن نگاشته است: «پروفسور داوید تلاش کرده تا با بهره وری از بخش هایی از عهد جدید و نیز عهد عتیق این مطلب را به اثبات برساند که بسیاری از پیش گویی های عهدین بجای آنکه حمل بر محمد (ص)شوند، بر عیسی [ع] تعبیر و تفسیر شده اند. وی برای ثابت کردن این مفهوم تنها به تفسیر محتوای برخی از آیات عهدین اکتفا نکرده، بلکه مواردی تاریخی و پژوهش هایی انسان شناسانه و همچنین بررسی مقایسه ای متون مقدس را دستمایه کار خویش قرار داده است.»

کتاب «محمد [ص] در کتاب مقدس» (Muhammad in der Bibel) تألیف «داوید بنیامین» (David Benjamin) در 272 صفحه، به زبان آلمانی از سوی «انتشارات اس. کا. د. باواریا» (SKD Bavaria Verlag) منتشر شده و با شماره شابک ISBN: 3926575026 و به قیمت 20 یورو به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان عرضه شده است.