دشمنان در برابر حماسه سازان دفاع مقدس شکست خورده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا شامگاه چهارشنبه در همایش آزادگان در سایه اتحاد و همدلی آمل افزود: آزادگان سرافراز ایران اسلامی با صبر و استقامت خود درس پایداری و مقاومت را به همگان آموختند.

وی با اشاره به اینکه تهدیدهای نظامی و تحریم های اقتصادی غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران کارساز نیست و این موارد دست و پازدن استکبار ناشی از بی خردی آنان است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مردم همیشه درصحنه خود در بیش از سه دهه تاکنون در برابر همه نوع تحریم وتهدید دنیای غرب ایستادگی کرده و هیچ گاه تن به ذلت نیز نخواهد داد.

نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش توان دفاعی و نظامی ایران با تولید و بومی کردن نسل جدیدی از موشک های دور برد، هرگونه تهدید نظامی را برعلیه کشور به بزرگترین اشتباه برای شروع کننده جنگ تبدیل خواهد کرد، ادامه داد: اکنون نام موشک های نسل های جدید ایران می آید دشمن وحشت زده می شود و بلافاصله با تهدیدهای نظامی پوچ خود ترس خود را به نوعی از قدرت ایران نشان می دهد.

یوسفیان ملا با تاکید براینکه تجهیزات نظامی و دفاعی ایران هیچگاه برای تهدید کشوری نبوده و صرفا برای دفاع از ایران اسلامی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور است، افزود: هم اکنون به برکت ایستادگی و همت آزادگان سرافراز و جانبازان و ایثارگران و رشادتهای شهدا، ایران اسلامی در اوج اقتدار و پیشرفت بوده و این بلاترین قدرت بازدارندگی است.

وی یادآورشد: اکنون درهمه روستاهای کشور از حماسه سازان هشت سال دفع مقدس شهدا، رزمندگان، ایثارگران و آزادگان متبرک بوده و این مهم یک افتخار بزرگ برای ایران اسلامی است که در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.