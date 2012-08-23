به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با تیم ملی والیبال اسلوونی در شهر ماریبور برگزار می‎شود. ملی‎پوشان والیبال کشورمان از سه شنبه گذشته اردوی آماده سازی خود برای شرکت در رقابت‎های گزینشی لیگ جهانی را در این شهر آغاز کرده‎اند.

همزمان با تیم ملی والیبال ایران، تیم‎های پرتغال، اسلواکی و نروژ نیز در اسلوونی حضور دارند و قرار است طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته برگزارکننده دیدارهایی با یکدیگر باشند. در همین چارچوب امروز پنجشنبه نیز تیم ملی والیبال کشورمان به مصاف پرتغال می‎رود.

دیدار روز جمعه ملی پوشان والیبال کشورمان، دومین دیدار آنها در ماریبور محسوب می‎شود. در حال حاضر تیم ملی والیبال ایران در رده چهاردهم رنکینگ جهانی قرار دارد این در حالی است که تیم ملی اسلوونی در رده بندی جهانی بدون تغییر جایگاه در رده سی و ششم قرار گرفت.

در چارچوب رقابت‌های گزینشی المپیک، تیم ملی والیبال طی روزهای دهم و دوازدهم شهریورماه در قاهره به مصاف تیم ملی مصر می‎رود. در صورت برتری در مجموع این دو دیدار، ملی‎پوشان کشورمان طی روزهای 17 و 19 شهریورماه در تهران میزبان ژاپن خواهند بود.