آذربایجان شرقی می تواند به عنوان قطب صنعت و اقتصاد کشور مطرح شود

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا رحمانی شامگاه دیروز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی، صنوف و واحدهای تولیدی شهرستان بناب از عدم پرداخت 37 درصد وام از محل سهم تولید تعهد شده به واحدهای تولیدی خبرداد و گفت: به دنبال این هستیم که منابع مالی تولید را در کشور متنوع کنیم؛ چون صنعت ما به بانکها وابسته است و صنعت کشور نیز از این ناحیه آسیب دیده است.

وی با اشاره به موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی در کشور گفت: متأسفانه این موضوع سبب شده تا تمامی کارها در کشور به خصوص بانکهای کشور قفل کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به روند رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی درکشور و اینکه پرونده از سوی قوه قضائیه در حال رسیدگی است اظهارداشت: بانکها نباید بترسند ، لذا این روال را باید در کشور اصلاح کنیم.

رحمانی سپس از اختصاص 10 درصد از منابع از محل صندوق ذخیره ارزی به بخش صنعت خبرداد و تصریح کرد: 40 هزار میلیارد ریال از این محل در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت تا توان آنها را برای دادن تسهیلات به صنعتگران افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مدیران بانکهای استان به خاطر تشکیل کمترین پرونده و ارسال آنها به صندوق توسعه بیان کرد: اعتبارات صندوق توسعه 300 میلیارد ریال می باشد که تاکنون برای 10 میلیارد دلار آن قرارداد بسته شده که سهم آذربایجان شرقی از این محل رقم ناچیزی است.

سیستم بانکی کشور ساز سلیقه خود را می زند



مدیرعامل شرکت فولاد صنعت بناب با انتقاد از مشکلات سیستم بانکی کشورگفت: اگر قرار بود صنعت کشور را به زمین بزنند، چـه کاری باید می کـردند که الان نمی کنند؟!

ناصر تقی زاده در نشست نمایندگان مجلس، مسئولان صنعت استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب افزود: شرکت فولاد صنعت بناب برای ادامه کار با ظرفیت موجود روزانه به 90 میلیارد ریال گردش مالی نیاز دارد که در صورت عدم تحقق آن نمی توانیم به تولید با ظرفیت لازم ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده د رکشور باید دادن شعار را کنار گذاشت؛ افزود: مجتمع ما دنبال بانکی در کشور است که با سود 30 الی 36 درصد به ما وام بدهد.

مدیرعامل مجمع فولاد صنعت بناب ادامه داد: ظرف پنج ماه 180 میلیارد تومان پول در گردش جور کرده بودیم، ولی امروز در سیستم بانکی هرکس ساز سلیقه خود را می زند.

تقی زاده با انتقاد از سیستم بانکی حاکم برکشور اظهارداشت: معلوم نیست از عدم همکاری سیستم بانکی به چه کسی شکایت کنیم؟!

عدم حل مشکل شهرک صنعتی بناب سرمایه ها را فراری داده است



نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی از عدم حمایت مسئولان از تولیدکنندگان شهرستان بناب انتقاد کرد.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی در نشست فعالان اقتصادی، صنوف و واحدهای تولیدی بناب با بیان اینکه شهرستان بناب بعد از تبریز دومین شهرستان از لحاظ اقتصادی است گفت: در صورت عدم حمایت از این قشر، وضعیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان این شهرستان وخیم تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به جهت عدم حمایت شاهد ورشکستگی برخی واحدهای تولیدی در منطقه هستیم، خواستار حذف بوروکراسی اداری در ادارات استان شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به اینکه مقدمات احداث شهرک صنعتی شماره2 بناب از سال 87 در این شهرستان آغاز شده؛ اظهارداشت: متأسفانه به جهت عدم حل مشکل این شهرک، سرمایه گذاران این شهرستان مجبورند در سایر شهرهای استان و کشور سرمایه گذاری نمایند.

سال گذشته 100 میلیون دلارخشکبار از بناب به خارج از کشور صادرشد



فرماندار بناب با اشاره به وضعیت مناسب کشاورزی در شهرستان بناب گفت: علیرغم اینکه در سال گذشته در زمینه صادرات مشکل داشتیم، ولی با این حال افزون بر 100 میلیون دلار خشکبار از بناب به کشورهای خارجی صادر شده است.

سعید برقی با اشاره به اشتغال اکثریت جمعیت این شهرستان در بخش صنعت و کشاورزی افزود: با وجود زیرساختهای لازم، متأسفانه راه دسترسی به شهرک صنعتی بناب چندسال است آغاز شده ولی بعد از گذشت چهار سال و تأمین اعتبار لازم هنوز این مشکل حل نشده است!

فرماندار بناب با بیان اینکه عدم وجود سرمایه در گردش به عنوان یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی شهرستان است؛ تصریح کرد: یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بهینه سازی و بازسازی واحدهای تولیدی می باشد. لذا اگر دستگاههای واحدهای تولیدی اصلاح و به روز تبدیل نگردد، قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد.

میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از آذربایجان شرقی32 درصد افزایش دارد



به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در چهارماه ابتدای سال 91 به میزان 12 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی از کشور به خارج صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته است.

محمدجعفر عظمایی در نشست فعالان اقتصادی و تولیدگران شهرستان بناب گفت: همچنین طی همین مدت افزون بر 639 میلیون دلار کالاهای غیرنفتی از اذربایجان شرقی به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: از لحاظ حجم سرمایه گذاری نیز نزدیک به 10 درصد اعتبارات بخش صنعت در صنعت بناب سرمایه گذاری شده است که نزدیک به 4 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.

به گفته عظمایی هم اکنون 151 طرح صنعتی با اشغال زایی 4هزار و 500 نفر و با اعتبار 750 میلیارد تومان در این شهرستان در حال اجراست که در صورت تحقق به یکی از شهرهای توسعه یافته صنعتی تبدیل خواهد شد.