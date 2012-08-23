  1. جامعه
۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

آدرس 6 شعبه فعال تامین اجتماعی در زمان اجلاس جنبش عدم تعهد اعلام شد

آدرس 6 شعبه فعال تامین اجتماعی در زمان اجلاس جنبش عدم تعهد اعلام شد

مدیرکل امور استانهای سازمان تأمین‌اجتماعی از ارائه خدمات 6 شعبه تامین اجتماعی در روزهای برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علایی با اشاره به مصوبه هیأت دولت مبنی بر تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی در شهر تهران همزمان با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد، گفت: باتوجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود برخی از مخاطبین تأمین‌اجتماعی در این ایام نیازمند استفاده از خدمات این سازمان باشند، هماهنگیهای لازم با ادارات‌ کل شرق و غرب تهران بزرگ به منظور ارائه خدمات به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه شعب 27، 23، 16 و شهر ری در محدوده شرق تهران و شعب 6 و 26 در محدوده غرب تهران آماده ارائه خدمات به بیمه‌ شدگان هستند، ادامه داد: تمهیدات لازم برای ارائه لیست مستمری‌بگیران و پرداخت مستمری آنان قبل از شروع تعطیلات به منظور ممانعت از بروز وقفه در پرداخت مستمری انجام شده است.
کد مطلب 1678537

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