افتتاح مسکن مهر کردستان باز هم به تعویق افتاد/ لزوم تلاش برای جذب اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن مهر استان کردستان بار دیگر شامگاه چهارشنبه برگزار شد و طی آن آخرین وضعیت این بخش توسط مدیران عضو مورد بررسی قرار گرفت.

متاسفانه طی چند وقت اخیر و علیرغم تاکید مدیران ارشد استان به ویژه استاندار کردستان در راستای تسریع در ساخت مسکن مهر، جلسه هایی پشت سر هم و بی نتیجه برگزار می شود و نبود چشم انداز مناسب و همکاری های لازم دستگاه های اجرایی بسیاری از افراد کم درآمد استان را برای رسیدن به سرپناه مطمئن سرگردان و ناامید کرده است.

قرار بود سه هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت در استان کردستان آماده بهره برداری شود که متاسفانه این وعده هم سرانجامی چون وعده های دیگر داشت و این مهم باز هم به تعویق افتاد و همچون جلسات دیگر مسکن هنوز هم شرکت های خدمات رسان با مسکن مهر بی مهری می کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن مهر استان با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر، اظهار داشت: در حال 564 واحد در بیجار، 224 واحد در سقز، 400 واحد در قروه در هفته دولت آماده بهره برداری است.

محمد صادق وجدی با بیان اینکه متاسفانه 500 واحد مسکن مهر بهاران به دلیل مشکلات زیربنایی امکان افتتاح ندارد، افزود: هزار و 500 واحد پروژه خود مالک مشکلی ندارد و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه گفت: متاسفانه علیرغم پیگیری های انجام گرفته تاکنون اقدام قابل توجهی توسط شرکت های خدمات رسان در راستای تامین نیازهای حوزه مسکن مهر به ویژه در شهرستان سنندج صورت نگرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: عدم همکاری شرکت جهاد نصر نیز یکی دیگر از مشکلات مسکن مهر بهاران در شهر سنندج است که انتظار می رود مسئولان ذیربط این بحث را پیگیری کنند.

وجدی یادآور شد: خوشبختانه شهرداری همکاری لازم را داشته و در تمدید پروانه ها به موقع عمل کرده است و این رویه باید از سوی کلیه دستگاه های دولتی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 63 میلیارد تومان در استان برای مسکن مهر هزینه شده است، اظهار داشت: انتظار می رود مسئولان دستگاه های ذیربط با همکاری بیشتر اقدامات صورت گرفته در استان را بی اثر نکنند.

عملکرد شرکت های خدمات رسان نادیده گرفته نشود

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان نیز گفت: نباید عملکرد شرکت های خدمات رسان در حوزه مسکن مهر نادیده گرفته شود.

محمد مهدی مهدوی افزود: مسکن بهاران شامل سه بلوک بود و سه علمک توسط شرکت گاز نصب شد که متاسفانه به دلیل تغییر محوطه عملکرد شرکت گاز بی اثر شد و با صرف هزینه بالا مجبور به تغییر علمک ها شده ایم.

وی بیان کرد: شرکت گاز محدودیتی برای اتمام پروژه ندارد و در صورت ثبات محوطه ساخت و پروژه آماده خدمات رسانی است.

حل مشکل آبرسانی مسکن مهر سنندج نیازمند اعتبار 1.5 میلیارد تومانی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: هر اتفاقی که در مسکن مهر استان افتاده برای تمام دستگاه های اجرایی در استان سند افتخاری است.

علیرضا تخت شاهی یادآور شد: نقد بر کار یکدیگر و بردن مسائل به حاشیه می تواند مشکلات را چند برابر کند و به همین دلیل باید به دنبال حل مشکل باشیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با مسکن مهر سنندج با مشکل مخزن روبه رو هستیم و تا تامین اعتبار 1.5 میلیارد تومانی صورت نگیرد مشکل حل نمی شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان اظهار داشت: در بیجار، سقز و قروه مشکلی نداریم و پروژه در آینده نزدیک آماده بهره برداری است.

اتمام پروژهای مسکن مهر نیازمند جذب اعتبار

استاندار کردستان در ادامه این جلسه اظهار داشت: مدیران باید با جذب اعتبارات از مرکز در راستای اتمام پروژه های مسکن مهر اقدام کنند.

علیرضا شهبازی گفت: مسکن مهر جزء طرح های اصلی و حیاتی دولت است و باید از مرکز تامین اعتبار شود و نباید از بودجه استانی که حق مردم است یک ریال به طرح های ملی داده شود.

وی افزود: نیاز است مدیران با تعامل و همکاری بیشتر و پیگیری های به موقع از مرکز تامین اعتبار کنند تا شاهد توسعه استان باشیم.

استاندار کردستان بیان کرد: باید به تعهد خود در راستای مسکن مهر عمل کنیم و هیچ کم کاری در این راستا پذیرفته نمی شود.

شهبازی با اشاره به اینکه دولت در سال های اخیر خدمات ارزنده ای را در استان کردستان انجام داده است، یادآور شد: انتظار می رود مدیران با زیرکی و تدبیر در راستای این اقدامات بسترهای توسعه استان را ایجاد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ایام هفته دولت ادامه داد: باید خدمات دولت به مردم معرفی شود تا موجبات اعتماد و اتحاد بیشتر در سطح استان فراهم شود.

استاندار کردستان اظهار داشت: اجرای پروژه های مختلف گازرسانی به روستاهای صفرمرزی، برخورداری از نعمت گاز و برق در تمام شهرها و روستاهای استان و احداث 11 سد در استان از خدمات ارزنده نظام و دولت است.

شهبازی گفت: انتظار می رود مدیران استان در راستای عمران و آبادانی کردستان بیشتر تلاش کنند چرا که مردم استان کردستان از پاک ترین و مهربان ترین مردم ایران هستند.

این جلسه هم مثل جلسه های دیگر تمام شد و همچنان بهره برداری از مسکن مهر استان کردستان در چرخش ماه ها و فصل های سال سرگردان است.