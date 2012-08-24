حمید متبسم آهنگساز اثر موسیقاقی "سیمرغ" با اعلام این خبر در توضیح انتشار این آلبوم صوتی و تصویری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آلبوم صوتی و تصویری "سیمرغ" که تیرماه سال 90 در تهران ضبط شد به زودی روانه بازار نشر می شود.

این آهنگساز در ادامه افزود: این قطعه موسیقایی با 9 دوربین توسط سعید قاضی فیلمبرداری شد و ایشان به عنوان کارگردان ارکستر راش های فراوانی از صحنه و پشت صحنه سیمرغ تصویربرداری کرد و در نهایت اجرای این کنسرت در تالار وحدت نیز به همت این کارگردان جوان تصویربرداری نهایی شد.

این نوازنده تار در پاسخ به این سئوال که دوسال از اجرای این اثر موسیقایی می گذرد و چرا این قطعه زودتر منتشر نشده است گفت: هم من و هم ناشر به ارائه اثری با کیفیت، بسیار اهمیت می دادیم از همین رو تا فراهم نشدن شرایط کامل برای ارائه یک اثر خوب ، حاضر نبودیم به صرف زود منتشر شدن ماهیت اثر را زیر سئوال ببریم.

وی در ادامه افزود: دی وی دی در دست انتشار شامل دفترچه کامل اطلاعات که حاوی نظرات مختلف درباره این اثر موسیقایی با مقدمه ای از میر جلال الدین کزازی است .

متبسم در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که فیلم مستندی از فعالیت های این ارکستر از آغاز تا کنون ارائه خواهد شد گفت: همانطور که گفتم سعید قاضی به عنوان فیلمبردار و کارگردان این اثر موسیقایی از ابتدا همراه ما بود که مجموع این فعالیت ها ضبط تصویری شد؛ از همین رو قرار است یک فیلم مستند در ارتباط با زندگی من به عنوان آهنگساز و فعالیت های ارکستر سیمرغ از ابتدای شکل گیری تا اجراهای متعدد نیز بسازد.

وی در پایان افزود: خوشبختانه کلیه مراحل تصویربرداری این فیلم مستند به پایان رسیده و هم اکنون در مرحله تدوین به سر می برد.

لازم به ذکر است نخستین اجرای کنسرت موسیقی "سیمرغ" از تاریخ 7 تا 9 مردادماه سال 1389 در استادیوم تنیس ورزشگاه انقلاب تهران به رهبری محمدرضا درویشی با آواز همایون شجریان برگزار شد. اجرای دوباره این اثر موسیقایی این بار به رهبری حمید متبسم در تیرماه سال 1390 در تالار وحدت برگزار شد.

این اثر موسیقایی در شش بخش "دیباچه"،"زادن زال"،"سام زال"،"سیمرغ و زال"،"بازگشت زال"،"رودابه و زال" و در پرده های چهارگاه ، همایون، اصفهان، ماهور و نوا ساخته و پرداخته شده است.