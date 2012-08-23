افزایش تعداد سران حاضر در اجلاس عدم تعهد/ محکومیت بیانیه سخنگوی اشتون

به گزارش خبرنگار مهر برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران و خبرهای حضور و عدم حضور سران کشور های مختلف در این جلسه مهمترین رویداد هفته جاری بود.

آخرین جزئیات حضور مقامات در اجلاس عدم تعهد/ افزایش تعداد سران حاضر در اجلاس

در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران حضور سران حدود 51 کشور برای سفر به جمهوری اسلامی ایران قطعی شده است.

در آستانه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران حضور بیش از 150 کشور در اجلاس تهران قطعی شده و حدود 51کشور در سطح عالی به جمهوری اسلامی ایران سفر می کنند.

تاکنون از کره شمالی، حضور رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و چند تن از وزرای دیگر این کشور، از سوریه نخست وزیر، وزیر امورخارجه و قائم مقام وزیر خارجه این کشور، از عراق هم جلال طالبانی رئیس جمهور و در صورت عدم بهبود حال وی نوری مالکی نخست وزیر این کشور در اجلاس تهران شرکت می کنند.

حضور امیر کویت و قطر نیز به همراه وزیر خارجه امارات وهمچنین رئیس جمهور بولیوی و وزیر خارجه ونزوئلا تا کنون در اجلاس قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین حضور پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در اجلاس عدم تعهد در تهران به عنوان مهمان ویژه منتفی شده است.

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز به دلیل تداخل اجلاس عدم تعهد با حضور در یکی از برنامه های ملی ترکیه از حضور در اجلاس عذرخواهی کرده است.

بر اساس این گزارش هیأت 27 نفره عمان در اجلاس عدم تعهد در سطح رئیس مجلس، نماینده وِیژه سلطان قابوس و وزیر امور خارجه عمان خواهد بود.



علاوه بر این رئیس جمهور کره شمالی و مرسی رئیس جمهور مصر نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

همچنین رئیس جمهور ، وزیر خارجه و هیأت کارشناسی وزارت خارجه پاکستان به منظور شرکت در اجلاس عدم تعهد به تهران سفر خواهند کرد.

از طرف هند نیز در شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران هم هیأتی در سطح سران با ریاست مان موهان سینگ نخست وزیر هند، هیأتی در سطح وزیر امور خارجه و هیأتی نیز در سطح کارشناسی حضور پیدا خواهند کرد.





هیأت هندی که به تهران سفر می کنند حدود 150 نفر خواهند بود که بخشی از وزارت خارجه و نخست وزیری در سطوح سیاسی و اقتصادی هستند و حدود 40 نفر نیز از رسانه ها نخست وزیر را همراهی خواهند کرد.

علاوه بر این الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در راس هیئتی بلند پایه در این اجلاس شرکت خواهند کرد.

وزیر امور خارجه افریقای جنوبی نیزدر راس هیئتی در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران شرکت می کند.

همچنین عمر البشیر رئیس جمهور سودان و وزرای خارجه تونس و لیبی برای حضور در شانزدهمین اجلاس عدم تعهد در تهران اعلام آمادگی کردند.

نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد

همچنین در هفته جاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد .

جمعی از مسئولان نظام و سفیران کشورهای اسلامی بعد از اقامه نماز عید سعید فطر در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

تحولات بی نظیر دنیای اسلام با همین آهنگ ادامه خواهد یافت

رهبر معظم انقلاب اسلامی در رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر، تحولات اخیر در دنیای اسلام را عجیب و بی نظیر دانستند و افزودند: این تحولات که مسیر آینده دنیای اسلام را تعیین می کند به فضل الهی، با همین آهنگ ادامه خواهد یافت.

دولتها و ملتهای اسلامی مراقب توطئه پنهان‌سازی مسئله فلسطین باشند

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز عید فطر در دیدار مسئولین نظام، جمعی از قشرهای مختلف مردم و سفرای کشورهای اسلامی در تهران، با اشاره به اینکه ترفندها و توطئه‌های پیچیده دشمنان برای پنهان سازی مسئله اصلی مسلمانان(فلسطین)، خاطرنشان کردند: امروز بار دیگر قدرتهای استکباری همان ابزار قدیمی یعنی «اختلاف بیانداز و حکومت کن» را به کار گرفته اند.



دو کمیته بررسی ساز و کار حضور در انتخابات 92 در جمعیت رهپویان فعال شد



هفته جاری رنگ و بوی انتخاباتی خود را نیز از دست نداد در همین راستا عضو شورای مرکزی هفته جاری رنگ و بوی انتخاباتی خود را نیز از دست نداد در همین راستا عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از فعالیت کمیته‌های این جمعیت برای بررسی گفتمان و ساز و کار حضور در انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های شهر خبر داد.



مالک شریعتی با بیان اینکه در ذیل دفتر سیاسی جمعیت رهپویان 2 کمیته تشکیل می شود اظهار داشت: یک کمیته وظیفه بررسی انتخابات ریاست جمهوری و کمیته دیگر مسئول بررسی انتخابات شوراهای شهر است.

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