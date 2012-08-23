ایستادن طولانی مدت خطر زایمان زودرس را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرناز اهدایی وند اظهار داشت: در مورد شغل هایی که احتیاج به تحرک زیاد ندارند کار خود را می توانند در کل حاملگی ادامه دهند و شغل هایی که احتیاج به تحرک فیزیکی زیاد دارند یا کارهای طاقت فرسا باید در حاملگی محدود شوند.

وی افزود: زنانی که در حاملگی قبل نوزادشان هنگام تولد وزن کمی داشته است، حتما از کار فیزیکی خودداری کنند ولی زنان با حاملگی بدون مشکل می توانند تا زمان شروع درد زایمان به کار خود ادامه دهند.

این جراح و متخصص زنان و زایمان به زنان شاغل باردار توصیه کرد که استراحت متناوب و کافی در طی کار روزانه داشته باشند و از انجام فعالیتهایی که خطر ضربه خصوصا به شکم وجود دارد خودداری کنند.

مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: پرهیز از ایستادن طولانی مدت در حین کار و پرهیز از تماس با مواد شیمیایی و خطرناک برای زنان شاغل باردار توصیه می شود.