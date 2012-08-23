191 طرح کشاورزی استان مرکزی به بهره برداری می رسد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با بهره برداری از این طرحها که در 191 روستای استان مرکزی قرار دارد11 هزار و 990 خانوار از مزایای متعدد فنی و تولیدی اجرای این طرح ها بهره‌ مند می شوند.



عباس مظفری کانال های انتقال آب، لایروبی و مرمت قنات، آبرسانی با لوله ، آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی را از جمله این طرح ها دانست و اظهارداشت: احداث سه واحد مرغداری گوشتی و تخمگذار، شش واحد گوساله و بره پرواری، سه واحد پرورش ماهی قزل آلا و چهار طرح گلخانه ای از دیگر طرح های آماده بهره برداری است.

وی اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح‌ها از محل اعتبارات توسعه روستائی، ملی و استانی به مبلغ 90 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مابقی اعتبارات از تسهیلات بانکی به مبلغ 42 میلیارد ریال و آورده شخصی متقاضیان تامین شده است.



