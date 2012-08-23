آفت دهان در زنان شایعتر است/ ابتلا به آفت می تواند ارثی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پگاه مسنن مظفری اظهار داشت: این بیماری به صورت زخمی دردناک وکوچک، گرد یا بیضی و به رنگ سفید یا زرد ظاهر می شود که حاشیه ای قرمز روشن دارد. این زخمها اغلب در قسمتهای نرم ومتحرک دهان مثل زبان، کام نرم، لب، گونه و لثه ایجاد می شود.

وی خاطر نشان کرد: این بیماری عودکننده است یعنی در یک محل ایجاد شده و بهبود می یابد و دوباره در محلی جدید یا مشابه ایجاد و اغلب در سنین 10- 40 سالگی دیده می شود.

استادیار گروه بیماریهای دهان با اشاره به اینکه علت ابتلا به آفت دهان در بسیاری از موارد ناشناخته است، افزود: زمینه بوجود آمدن آفت می تواند ارثی باشد به طوریکه اگر والدین آفت داشته باشند به احتمال 90 درصد فرد نیز به آفت مبتلا می شود همچنین استرسهای احساسی یا فیزیکی همچون دوره امتحانات، بعد از بعضی اعمال دندانپزشکی که ضربه به دهان وارد می شود، مسواک زدن محکم، گاز گرفتن تصادفی گونه یا زبان و سرماخوردگی، برخی کمبودهای تغذیه ای، تغییرات هورمونی و حساسیت به بعضی غذاها یا ترکیبات خمیر دندانها نیز می تواند موجب آفت شود.

عضو مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت در خصوص علائم تشخیصی این بیماری گفت : در زمان ابتلا به آفت ،ابتدا سوزش یا خارش در ناحیه احساس می شود و بعد دانه ای کوچک که سریعا تبدیل به زخمی دردناک می شود.درد ممکن است 10تا14روز به طول بیانجامد.معمولا درد در 2-3 روز اول شدیدتر است. غذا خوردن درد را تشدید می کند.

مظفری تاکید کرد: در تمام بیماریهای دهانی به خصوص در مورد آفت تشخیص قطعی قبل از شروع درمان ضروری است زیرا شرایط متعدد دیگری می تواند زخمهایی شبیه افت در دهان ایجاد کند، از جمله زخمهای ناشی از ضربه، عفونتهای ویروسی مثل تبخال که اغلب روی لب، لثه و کام ایجاد می شود و آبله مرغان که بسیار واگیردار هستند، و حتی سرطان دهان که تشخیص سریع آنها بسیار مهم است. بعلاوه زخمهای دهانی می تواند مرتبط با برخی بیماریها باشد که زخم دهان تنها یکی از علائم آن است.

وی تصریح کرد: این بیماری ناشی از عفونت ویروسی یا باکتریایی نیست و بنابراین از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود.