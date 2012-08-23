  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

اطلاعیه سازمان مدیریت بحران کشور درباره کمک های مردمی

اطلاعیه سازمان مدیریت بحران کشور درباره کمک های مردمی

تبریز-خبرگزاری مهر : سازمان مدیریت بحران کشور با صدور اطلاعیه ای از هموطنان خواست کمک های خود را با شناخت و آگاهی از ماهیت موسسات خیریه ارایه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  در این اطلاعیه آمده است: در اجرای ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت جذب، هدایت و توزیع کمک های غیر دولتی داخلی و خارجی و وجوه نقدی به عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد.

لذا با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای عدالت در توزیع کمک ها با تمرکز وجوه دریافتی، هموطنان نیکوکار در داخل و خارج از کشور می توانند هدایای نقدی خود را به حساب 99999 بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حساب 90190 بانک ملت به نام سازمان بهزیستی و نیز حساب 0105583144002 بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز کنند.
 
ضمناً توصیه می شود هموطنان ارجمند چنانچه قصد دارند از طریق موسسات دیگری به زلزله زدگان کمک کنند حتماً با شناخت و آگاهی کامل از نحوه عملکرد آنان اقدام کنند.
کد مطلب 1678581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها