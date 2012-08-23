اطلاعیه سازمان مدیریت بحران کشور درباره کمک های مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در اجرای ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت جذب، هدایت و توزیع کمک های غیر دولتی داخلی و خارجی و وجوه نقدی به عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد.

لذا با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای عدالت در توزیع کمک ها با تمرکز وجوه دریافتی، هموطنان نیکوکار در داخل و خارج از کشور می توانند هدایای نقدی خود را به حساب 99999 بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حساب 90190 بانک ملت به نام سازمان بهزیستی و نیز حساب 0105583144002 بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز کنند.

ضمناً توصیه می شود هموطنان ارجمند چنانچه قصد دارند از طریق موسسات دیگری به زلزله زدگان کمک کنند حتماً با شناخت و آگاهی کامل از نحوه عملکرد آنان اقدام کنند.