هم پیمانان غربی مسکو کاری برای حل بحران سوریه نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو تمام تلاش خود را برای حل بحران سوریه به کار خواهد گرفت و هر گونه اتهام به روسیه مبنی بر ناکام کردن تلاش های شورای امنیت برای حل بحران سوریه را رد می کند.

در این بیانیه آمده است: هم پیمانان غربی ما تاکنون کاری برای حل بحران سوریه و تشویق مخالفان سوری به گفتگو با دولت انجام نداده اند و به جای آن مخالفان را به ادامه مبارزه مسلحانه تشویق می کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: روسیه طی روزهای اخیر بیانیه ای را صادر کرد و آن را در اختیار شورای امنیت قرار داد که به موجب آن از دولت سوریه و تمامی گروه های مخالف این کشور می خواهد در اسرع وقت عملیات نظامی را متوقف کنند و به گفتگوی سیاسی روی بیاورند.

وزارت خارجه روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد: اما هم پیمانان غربی روسیه با اعلام اینکه از زمان امضای توافقات ژنو درباره سوریه گذشته است از بررسی بیانیه مذکور خودداری کردند.