  1. بین الملل
۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

وزارت خارجه روسیه:

هم پیمانان غربی مسکو کاری برای حل بحران سوریه نکرده اند

هم پیمانان غربی مسکو کاری برای حل بحران سوریه نکرده اند

وزارت خارجه روسیه شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که هم پیمانان غربی مسکو تاکنون کاری برای حل بحران سوریه انجام نداده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو تمام تلاش خود را برای حل بحران سوریه به کار خواهد گرفت و هر گونه اتهام به روسیه مبنی بر ناکام کردن تلاش های شورای امنیت برای حل بحران سوریه را رد می کند.

در این بیانیه آمده است: هم پیمانان غربی ما تاکنون کاری برای حل بحران سوریه و تشویق مخالفان سوری به گفتگو با دولت انجام نداده اند و به جای آن مخالفان را به ادامه مبارزه مسلحانه تشویق می کنند.

در ادامه بیانیه آمده است: روسیه طی روزهای اخیر بیانیه ای را صادر کرد و آن را در اختیار شورای امنیت قرار داد که به موجب آن از دولت سوریه و تمامی گروه های مخالف این کشور می خواهد در اسرع وقت عملیات نظامی را متوقف کنند و به گفتگوی سیاسی روی بیاورند.

وزارت خارجه روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد: اما هم پیمانان غربی روسیه با اعلام اینکه از زمان امضای توافقات ژنو درباره سوریه گذشته است از بررسی بیانیه مذکور خودداری کردند.

کد مطلب 1678594

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