تیم کاراته آقایان یزد به مسابقات قهرمانی کشور سبکی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کاراته سبک شوتوکان آقایان به مربییگری علی اصغر فلاح برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور سبکی راهی استان البرز شد.



این مسابقات در رده‌های سنی مختلف در دو رشته کاتا و کومیته در شهرستان شهریار البرز از امروز به مدت دو روز برگزار خواهد شد.



گفتنی است: حسین عسکری داور ملی کاراته استان نیز این تیم را همراهی خواهد کرد.



آغاز فعالیت مدرسه شنای پیشگامان کویر یزد



باشگاه پیشگامان کویر در راستای اهداف خود جهت رشد و توسعه ورزش استان، مدرسه شنای پیشگامان را راه اندازی کرد

این کلاس‌ها در رده‌های سنی زیر 10سال، 11و 12 سال و 13 و 14 سال در روزهای فرد و در محل استخر 22 بهمن زیر نظر مربیان مجرب استان برگزار می شود.



پیگیری مسابقات هندبال انتخابی استان در یزد



مسابقات هندبال نوجوانان انتخابی استان با انجام سه دیدار پیگیری شد.



در ادامه این رقابت تیم های یزد الف و یزد ب به مصاف هم رفتند که تیم یزد ب با نتیجه 29 بر 12 به پیروزی دست یافت.



تیم بافق هم با نتیجه 28 بر 10 تیم بهاباد را شکست داد.



تیم زارچ نیز با نتیجه 12 بر 18 مغلوب تیم طبس شد.