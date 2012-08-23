توزیع سبد کالا توسط مرکز مراقبت بعد ازخروج اداره کل زندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مراقبت بعد ازخروج گفت: با هماهنگی انجام شده وملاقات باحجت الاسلام شهرستانی رئیس دفتر آیت الله سیستانی مبلغ سیزده میلیون ریال وجه نقد جهت تهیه سبد غذایی به مددجویان وخانواده های بی بضاعت مرکز مراقبت توسط آن دفتربه مناسبت ماه مبارک اهدا شده است.



عیسی پناهی عنوان کرد: با هماهنگی انجام شده با دفتر آیت الله سیستانی بیماران نیازمند مالی طبق معرفی نامه مرکز مشاوره ومراقبت به درمانگاه خیریه امام صادق(ع) معرفی وهزینه های مربوطه توسط آن دفترپرداخت می شود.



وی در ادامه گفت: مقدار 38 کیلو گوشت قرمز ومقدار 400 کیلو گرم برنج مرغوب و ماکارونی و رب گوجه فرنگی و روغن مایع در اختیار مرکز مراقبت قرار گرفته که بصورت سبد کالا تهیه در بین خانواده مددجویان توزیع شد.



وی افزود: به تعداد هشت نفر ودیعه مسکن و تحصیل با هماهنگی با بانک به صورت وام قرض الحسنه پرداخت شد.

حضور دانشگاه علوم پزشکی با سه غرفه در نمایشگاه جلوه خدمت ماندگار



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اقدامات و تمهیدات صورت گرفته در خصوص حضور چشمگیر واحدهای مختلف این دانشگاه در نمایشگاه هفته دولت امسال اظهار داشت: امسال برای نخستین بار این دانشگاه بمنظور معرفی سطح گسترده خدمات و فعالیت ها با سه غرفه مجزا به ارائه دستاور ها در زمینه های بهداشت، درمان، اورژانس 115، غذا و دارو و اقدامات و عمرانی در دست اقدام خواهد پرداخت.



سید شمس الدین حجازی استقرار نخستین اتوبوس آمبولانس پیشرفته استان، خودروی فرماندهی اورژانس 115 در محل نمایشگاه، ارائه آخرین دستاوردها، امکانات و تجهیزات در زمینه فوریت های پزشکی و همچنین ثبت نام از متقاضیان فراگیری آموزش های فوریت های پزشکی در سطح مقدماتی و ارائه اطلاعات و فعالیت ها از طریق بنر و بروشور های آموزشی را از جمله فعالیت های پیش بینی شده در غرفه مرکز مدریت حوادث و فوریت های پزشکی برشمرد.



وی با بیان اینکه در غرفه معاونت بهداشتی این دانشگاه نیز فعالیت های گسترده حوزه بهداشت و اقدامات و پیشگیری های لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها در اختیار شهروندان قرار می گیرد تصریح کرد: در این غرفه به صورت مجزا برنامه پزشک خانواده به بازدید کنندگان معرفی و به سوالات شهروندان در این خصوص پاسخ داده می شود.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین دراین غرفه توصیه ها و نکات مهم بهداشتی با استفاده از برشور و نرم افزار های چند رسانه ای به مخاطبان عرضه می شود.



حجازی غرفه دیگر را مربوط به حوزه غذا و داروی این دانشگاه دانست وگفت: در این بخش مهمترین فعالیت های نظارتی دانشگاه در زمینه نظارت بر تولید مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی به بازدیدکنندگان عرضه می شود.



وی ارائه مشاوره دارویی به شهروندان را از بخش های منحصر به فرد این غرفه برشمرد و گفت: دراین بخش یکی از پزشکان این دانشگاه مشاوره های دارویی لازم به صورت رایگان دراختیار شهروندان قرار می دهد.



ثبت نام متقاضیان اهدای عضو در غرفه علوم پزشکی نمایشگاه خدمت ماندگار



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ثبت نام از متقاضیان اهدا عضو و ارائه نرم افزارها و کتاب های آموزشی برای کودکان و نوجوانان را دیگر بخش های این غرفه ذکر کرد.



وی ادامه داد: در این هفته پروژه های مختلف عمرانی نیز جهت بهره برداری پیش بینی شده است که با حضور مسئولان افتتاح و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.



نخستین آبنمای محلی در منطقه ۶ شهرداری احداث شد



شهردار منطقه 6 قم گفت: این آبنما در ابتدای خیابان امامزاده ابراهیم(ع) در تقاطع با خیابان شهید رئیس کرمی (زاد) احداث شده است.



ابوالفضل رسول افزود: این نخستین آبنمای محلی منطقه ۶ در ورودی این منطقه از سمت خیابان امامزاده ابراهیم(ع) در سال جاری است که در راستای اجرای طرح های زیباسازی و احیای سیما و منظر شهری، احداث شده است.



رسولی تصریح کرد: این آبنما با هزینه­ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال و با مساحتی بالغ بر ۱۰۰ متر مربع و با نورپردازی ویژه و جالب توجه در روز عید فطر به بهره­برداری رسید.



اجرای المان ورودی جاده قم به جعفریه



شهردار منطقه 6 قم اذعان کرد: در حال حاضر چند پروژه­ی زیبا­سازی در محدوده منطقه ۶ در حال احداث است که از آن جمله می توان به احداث آبنمای تقاطع خیابان سلامت و بلوار کارگر و اجرای المان ورودی جاده قم به جعفریه اشاره کرد که در راستای زیباسازی فضای بصری و ایجاد شادابی و نشاط و روحیه­ای مضاعف در شهروندان و جلب رضایت و خرسندی شهروندان انجام خواهد شد.