توزیع سبد کالا توسط مرکز مراقبت بعد ازخروج اداره کل زندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مراقبت بعد ازخروج گفت: با هماهنگی انجام شده وملاقات باحجت الاسلام شهرستانی رئیس دفتر آیت الله سیستانی مبلغ سیزده میلیون ریال وجه نقد جهت تهیه سبد غذایی به مددجویان وخانواده های بی بضاعت مرکز مراقبت توسط آن دفتربه مناسبت ماه مبارک اهدا شده است.
عیسی پناهی عنوان کرد: با هماهنگی انجام شده با دفتر آیت الله سیستانی بیماران نیازمند مالی طبق معرفی نامه مرکز مشاوره ومراقبت به درمانگاه خیریه امام صادق(ع) معرفی وهزینه های مربوطه توسط آن دفترپرداخت می شود.
وی در ادامه گفت: مقدار 38 کیلو گوشت قرمز ومقدار 400 کیلو گرم برنج مرغوب و ماکارونی و رب گوجه فرنگی و روغن مایع در اختیار مرکز مراقبت قرار گرفته که بصورت سبد کالا تهیه در بین خانواده مددجویان توزیع شد.
وی افزود: به تعداد هشت نفر ودیعه مسکن و تحصیل با هماهنگی با بانک به صورت وام قرض الحسنه پرداخت شد.
سید شمس الدین حجازی استقرار نخستین اتوبوس آمبولانس پیشرفته استان، خودروی فرماندهی اورژانس 115 در محل نمایشگاه، ارائه آخرین دستاوردها، امکانات و تجهیزات در زمینه فوریت های پزشکی و همچنین ثبت نام از متقاضیان فراگیری آموزش های فوریت های پزشکی در سطح مقدماتی و ارائه اطلاعات و فعالیت ها از طریق بنر و بروشور های آموزشی را از جمله فعالیت های پیش بینی شده در غرفه مرکز مدریت حوادث و فوریت های پزشکی برشمرد.
وی با بیان اینکه در غرفه معاونت بهداشتی این دانشگاه نیز فعالیت های گسترده حوزه بهداشت و اقدامات و پیشگیری های لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها در اختیار شهروندان قرار می گیرد تصریح کرد: در این غرفه به صورت مجزا برنامه پزشک خانواده به بازدید کنندگان معرفی و به سوالات شهروندان در این خصوص پاسخ داده می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین دراین غرفه توصیه ها و نکات مهم بهداشتی با استفاده از برشور و نرم افزار های چند رسانه ای به مخاطبان عرضه می شود.
حجازی غرفه دیگر را مربوط به حوزه غذا و داروی این دانشگاه دانست وگفت: در این بخش مهمترین فعالیت های نظارتی دانشگاه در زمینه نظارت بر تولید مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی به بازدیدکنندگان عرضه می شود.
وی ارائه مشاوره دارویی به شهروندان را از بخش های منحصر به فرد این غرفه برشمرد و گفت: دراین بخش یکی از پزشکان این دانشگاه مشاوره های دارویی لازم به صورت رایگان دراختیار شهروندان قرار می دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ثبت نام از متقاضیان اهدا عضو و ارائه نرم افزارها و کتاب های آموزشی برای کودکان و نوجوانان را دیگر بخش های این غرفه ذکر کرد.
وی ادامه داد: در این هفته پروژه های مختلف عمرانی نیز جهت بهره برداری پیش بینی شده است که با حضور مسئولان افتتاح و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
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