99 پروژه عمرانی و اقتصادی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح نمادین این پروزه ها با اشاره به نامگذاری هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای ارزیابی عملکرد مسئولان دولت است تا مردم نقاط ضعف و قوت مسئولان دولتی را بررسی کنند.

سید حسین صابری هفته دولت را بهانه ای برای بازگشت مسئولان دولتی به وظائف سنگین خود برشمرد و تصریح کرد: چرا نباید مردم بر عملکرد خادمان خود در دستگاه های دولتی نظارت کنند.



هفته دولت فرصت ارزیابی عملکردمسئولان



وی در عین حال هفته را دولت فرصتی برای ارائه بخشی از خدمات دولت به مردم نیز عنوان کرد و افزود: در هر جای دنیا که حکومت بدون پشتوانه مردم بوده است شکست خورده بنابراین باید قدر مردم را دانست و این قدر دانستن با شعار محقق نمی شود بلکه باید کار و خدمت کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به افتتاح 99 پروژه در اردبیل یادآور شد: 80 پروژه از این تعداد عمرانی و 19 پروژه تولیدی و اقتصادی است که همزمان با سی امین سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر افتتاح و در اختیار مردم قرار می گیرد.



وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در پروزه های عمرانی و اقتصادی اردبیل تصریح کرد: پروژه های عمرانی با اعتبار 420 میلیارد ریال و پروژه های تولیدی و اقتصادی با 69 میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده که مجموع این اعتبارات 490 میلیارد ریال می باشد.



در این مراسم هنرستان الهی اردبیلی در چهار طبقه در قالب 18 کلاس درس به عنوان یکی از پروزه های عمرانی در مناطق محروم اردبیل به بهره برداری رسید.

