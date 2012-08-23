  1. استانها
  2. البرز
۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

کمالوند:

11 درصد تصادفات استان البرز با آسفالت شدن خیابان ها افزایش یافته است

11 درصد تصادفات استان البرز با آسفالت شدن خیابان ها افزایش یافته است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: 11 درصد تصادفات استان البرز با آسفالت شدن خیابان ها افزایش یافته است.

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه خیابان های استان البرز آسفالت شده سرعت خودروها افزایش یافته است که این امر سبب افزایش 11 درصدی تصادفات عابر پیاده شده است.

وی ادامه داد: رنگ و خط کشی هایی که بر روی آسفالت ها انجام می شود دوام زیادی ندارد و سریعاً کم رنگ می شود.

رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: مسئولان در کنار انجام کار باید به کیفیت، زیبایی و دوام کار نیز توجه داشته باشند.

کمالوند افزود: تسریع در انتقال و آسایش شهروندان از جمله فواید ایجاد پل های عابر پیاده است.

وی گفت: پل های کمتری می توان نصب و راه اندازی کرد اما به منظور آسایش شهروندان مناسب تر و با کیفیت تر باشد.

رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: در دنیا در خصوص کوتاه کردن مسیر حرکت و ایجاد آسایش اولویت با عابر پیاده است.
 

کد مطلب 1678629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها