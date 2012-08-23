11 درصد تصادفات استان البرز با آسفالت شدن خیابان ها افزایش یافته است

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه خیابان های استان البرز آسفالت شده سرعت خودروها افزایش یافته است که این امر سبب افزایش 11 درصدی تصادفات عابر پیاده شده است.

وی ادامه داد: رنگ و خط کشی هایی که بر روی آسفالت ها انجام می شود دوام زیادی ندارد و سریعاً کم رنگ می شود.



رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: مسئولان در کنار انجام کار باید به کیفیت، زیبایی و دوام کار نیز توجه داشته باشند.



کمالوند افزود: تسریع در انتقال و آسایش شهروندان از جمله فواید ایجاد پل های عابر پیاده است.



وی گفت: پل های کمتری می توان نصب و راه اندازی کرد اما به منظور آسایش شهروندان مناسب تر و با کیفیت تر باشد.



رئیس پلیس راهور استان البرز اظهار داشت: در دنیا در خصوص کوتاه کردن مسیر حرکت و ایجاد آسایش اولویت با عابر پیاده است.

