وضعیت اسفناک دندانهای روستاییان/ خلاء دندانپزشکی دربرنامه پزشک خانواده

دکتر علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نبود برنامه ای جامع برای کنترل بیماریهای دهان و دندان در کشور به ویژه در روستاها انتقاد کرد و گفت: بر بازدیدهایی که از برخی مناطق روستایی کشور داشته ام، وضعیت بهداشت دهان و دندان روستاییان به شدت نگران کننده است. به طوریکه مشکلات خرابی و پوسیدگی دندانها متوجه تمامی روستاهای کشور است.

وی ضمن هشدار نسبت به تبعات ناگوار خرابی دندانها که منجر به بروز سایر بیماریها می شود، افزود: در هیچ کدام از روستاهای کشور که هدف اصلی برنامه پزشک خانواده هستند، فردی را نمی توانیم پیدا کنیم که بالای 2 سال باشد و دندان پوسیده و خراب نداشته باشد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با انتقاد از اینکه دندانپزشکی هیچ جایگاهی در طرح پزشک خانواده و نسخه 02 این برنامه ندارد، گفت: من مطمئن هستم که تاکنون هیچ صحبتی از موضوع دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده به میان نیامده است.

یزدانی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت تهیه کننده برنامه پزشک خانواده است، افزود: قطعا دوستان باید از ما بخواهند که در این زمینه برنامه و پیشنهادی ارائه بدهیم ولی تاکنون چنین درخواستی نشده است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرد: قطعا وقتی در برنامه پزشک خانواده هیچ صحبتی از دندانپزشکی نشده است، می‌تواند به معنای آن باشد که نظرات در مورد دندانپزشکی مانند 50 سال گذشته است که اصلا دندانپزشکی را جزو رشته‌های پزشکی نمی‌‌دانستند.

یزدانی ضمن اسف بار خواندن وضعیت بهداشت دندانهای روستاییان کشور، گفت: سال گذشته سفری به خواف داشتم که در آنجا با صحنه ای بسیار ناگوار مواجه شدم. من برای پر کردن دندانهای آنها به این منطقه رفته بودم اما وضعیت جرمهای دندانی آنها به قدری وحشتناک بود که نشان می داد نه تنها مسواک نمی زنند بلکه تاکنون هیچ گونه راهنمایی بهداشتی برای آنها صورت نگرفته است.

نماینده دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی، چنین وضعیت بغرنجی را متوجه اغلب روستاهای کشور دانست و افزود: با اجرای برنامه پزشک خانواده، دفترچه بیمه تنها مخصوص پزشک خانواده خواهد بود و در صورت نیاز پزشک خانواده می‌تواند فرد را به سطوح تخصصی ارجاع دهد. اما در مورد دندانپزشکی این مشکل وجود دارد که اگر دندانی کشیده شود و بیمار نیاز به آنتی‌بیوتیک و یا سایر داروها داشته باشد، در این زمان دفترچه بیمه معنایی ندارد و دندانپزشک نمی‌تواند از دفترچه بیمه بیمار برای تجویز دارو استفاده کند.

یزدانی با تاکید بر آنکه لازم است پزشکان عمومی از معلومات اولیه دندانپزشکی برخوردار باشند، افزود: اگر حتی یک ترم تحصیلی و در حد چند واحد درسی، پزشکان عمومی دوره‌های اولیه دندانپزشکی را گذرانده بودند، این موضوع قابل قبول بود که پزشکان عمومی بتوانند در مورد مباحث سلامت دندانی، بیمار را ارجاع دهند. این در حالیست که در حال حاضر پزشکان عمومی اطلاع چندانی از مباحث دندانپزشکی ندارند. مشخص نیست که با اجرای برنامه پزشک خانواده، تکلیف دندانپزشکی چه می‌شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: به نظر می‌رسد لازم است با برنامه‌ریزی صحیح، گروههای واسط دندانپزشکی را نیز داشته باشیم. اما گویا وزارت بهداشت جز تربیت دندانپزشک هدف دیگری ندارد. نباید از مسائل دندانپزشکی چشم‌ پوشی کرد چرا که آمار بیماریهای دهان و دندان بسیار بالاست.