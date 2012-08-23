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۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

در کانال رادیویی ندای اسلام/

شاخصه های اقتصاد اسلامی بررسی می شود

شاخصه های اقتصاد اسلامی بررسی می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کانال ندای اسلام گفت: کانال ندای اسلام رادیو معارف، شاخصه های اقتصاد اسلامی را در برنامه ای با عنوان اقتصاد اسلامی بررسی می کند.

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پخش برنامه اقتصاد اسلامی از این شبکه افزود: مخاطبان انگلیسی زبان کانال ندای اسلام در این برنامه با شاخصه های اقتصاد اسلامی آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین عوامل پیشرفت و رشد انسان ها مسئله اقتصاد است ادامه داد: دین اسلام بر خلاف غرب، روش تنظیم صحیح حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی در راستای عدالت اجتماعی را ارائه کرده که توجه به آن برای زندگی صحیح و رشد و تعالی واقعی انسان بسیار مهم است.
 
مدیر کانال ندای اسلام در خصوص محورهای موضوعی این برنامه ابراز داشت: اهمیت صدقه در اسلام، مسئله دادن و گرفتن وام، حکم سود گرفتن و رباخواری  و علل حرام بودن آن در اسلام  از جمله موضوعات این برنامه است.
 
حسینیان گفت: حجت الاسلام محمد محمود خلفان، کارشناس و مبلغ کنیایی حوزه علمیه به عنوان کارشناس موضوعات این برنامه را مورد بررسی قرار می دهد.
 
وی در خصوص زمان پخش برنامه عنوان داشت: این برنامه، به تهیه کنندگی و سردبیری علی قنواتی روزهای دوشنبه‌ در ساعت 10 و 45 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می شود.
کد مطلب 1678646

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