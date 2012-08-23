شاخصه های اقتصاد اسلامی بررسی می شود

سید حامد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پخش برنامه اقتصاد اسلامی از این شبکه افزود: مخاطبان انگلیسی زبان کانال ندای اسلام در این برنامه با شاخصه های اقتصاد اسلامی آشنا می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از اساسی ترین عوامل پیشرفت و رشد انسان ها مسئله اقتصاد است ادامه داد: دین اسلام بر خلاف غرب، روش تنظیم صحیح حیات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی در راستای عدالت اجتماعی را ارائه کرده که توجه به آن برای زندگی صحیح و رشد و تعالی واقعی انسان بسیار مهم است.

مدیر کانال ندای اسلام در خصوص محورهای موضوعی این برنامه ابراز داشت: اهمیت صدقه در اسلام، مسئله دادن و گرفتن وام، حکم سود گرفتن و رباخواری و علل حرام بودن آن در اسلام از جمله موضوعات این برنامه است.

حسینیان گفت: حجت الاسلام محمد محمود خلفان، کارشناس و مبلغ کنیایی حوزه علمیه به عنوان کارشناس موضوعات این برنامه را مورد بررسی قرار می دهد.

وی در خصوص زمان پخش برنامه عنوان داشت: این برنامه، به تهیه کنندگی و سردبیری علی قنواتی روزهای دوشنبه‌ در ساعت 10 و 45 دقیقه از کانال ندای اسلام رادیو معارف پخش می شود.