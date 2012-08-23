پنجمین نمایشگاه السیت در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد، ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه الیست اظهار کرد: برگزاری گردهمایی‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشستهای تخصصی و انجام مسابقات مرتبط در پنجمین نمایشگاه السیت برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جرایم رایانه ای

علی آبسالان ادامه داد: افتتاح سامانه سه بعدی شهر مشهد، برگزاری کارگاه آموزشی امنیت با همکاری نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی و کارگاههای آشنایی با تکنولوژی های روز، افتتاح خدمات پیشخوان دولت الکترونیک شهرداری مشهد، افتتاح پرتال جامع محلات و توسعه سلامت الکترونیک در سه محور زیرساخت ها، سیاست ها و راهبردها و ویژه برنامه های رباتیک بخشی از برنامه های نمایشگاه السیت است.

وی عنوان کرد: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با جرایم رایانه ای باهمکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت آموزش دادگستری استان، برپایی مسابقه رباتیک دانش آموزی و جشنواره نرم افزارهای موبایلی، جشن وبلاگ نویسان مشهدی و برگزاری نمایشگاه تکنولوژی های آینده، نمایشگاه بازی های رایانه ای از دیگر برنامه های پنجمین نمایشگاه الیست خواهد بود.

دست یافتن به توسعه پایدار

وی حضور تمامی ارائه دهندگان خدمات و سرویس های الکترونیکی و آشنایی مدیران شهری با آخرین فناوری‌های روز در حوزه اطلاعات را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و افزود: در این نمایشگاه میان بخش خصوصی، دولتی و عمومی تعامل ایجاد می شود که این امر سبب توسعه پایدار و تحقق شهرهای الکترونیکی خواهد شد.

وی تصریح کرد: دست یافتن به توسعه پایدار، هدایت تمامی فعالیت ها، پژوهش ها و تحقیقات در راستای مدیریت شهری، فراهم آوردن بستر معرفی فعالان بین شهروندان و سیستم ها در قالب نظام فناوری و اطلاعات از اهدافی است که این نمایشگاه دنبال می‌کند.

بانکداری الکترونیکی

وی با اشاره به موضوعات قابل ارائه در این نمایشگاه گفت: بانکداری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، سامانه‌های هوشمند، امنیت اطلاعات و گردشگری الکترونیکی از جمله موضوعات قابل ارائه در این نمایشگاه است.

آبسالان بیان کرد: برگزاری مسابقات رایانه ای، سمینارهای تخصصی وکارگاه های آموزشی در موضوعات آموزش وبلاگ نویسی، تکنیک های وبگردی، آموزش شهروند بخشی از فعالیت هایی است که توسط کمیته دانشجویی در نمایشگاه السیت برگزار می شود.

گفتنی است، پنجمین نمایشگاه السیت مشهد از یکم تا چهارم شهریور‌ماه‌ سال جاری در محل نمایشگاههای بین المللی مشهد برپا است.